Video | Conductor chocó a dos agentes de tránsito por, presuntamente, evadir un retén en Medellín

En un video ciudadano que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve la huida de un Nissan March negro que, al parecer, segundos antes, habría chocado a dos agentes de tránsito que estaban en su motocicleta.

Este lunes 27 de abril, en inmediaciones de la Terminal del Norte de Medellín , lo que parecía un control habitual por parte del personal de tránsito de la ciudad casi termina en una tragedia.

Si bien no se ve el momento exacto de la colisión, lo que sí se evidencia es que tras el hecho el conductor del vehículo implicado intenta huir del lugar, pero otros guardas y algunas de las personas que estaban allí lo impidieron.

De acuerdo con información preliminar por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el conductor habría chocado a ambos agentes al intentar evadir un control de informalidad. Producto del impacto, los dos quedaron lesionados. Uno, producto de la gravedad de las heridas, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial, donde es valorado por personal médico.

Aún se desconoce lo que sucedió con el conductor implicado en el incidente y si este venía con uno o más pasajeros.