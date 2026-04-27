Escándalo en Jamundí salpica a funcionarios por presuntas irregularidades en condominio donde vive la alcaldesa

Lo que comenzó como un trámite ordinario de construcción dentro de un condominio en Jamundí terminó convertido en un complejo caso administrativo y judicial que hoy genera controversia por presuntas irregularidades en la actuación de autoridades locales. Según reveló Revista Semana, el expediente incluye denuncias por posibles “vicios de procedimiento”, extralimitación de funciones y vulneración del debido proceso.
El caso involucra un predio ubicado en un conjunto residencial donde también vive la alcaldesa Paola Castillo. De acuerdo con la documentación conocida, un residente adquirió el lote en 2016 y en 2025 inició una ampliación respaldada por una licencia de construcción otorgada por la Secretaría de Planeación mediante resolución oficial.
Con ese permiso, el propietario comenzó obras de adecuación del terreno, incluyendo movimientos de tierra y cerramientos. Sin embargo, el proceso pronto derivó en un conflicto con la administración del condominio, que cuestionó la legalidad de la construcción y solicitó su revisión ante las autoridades municipales.
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Según el denunciante, la administración del conjunto —encabezada por su representante legal— habría incurrido en actuaciones que vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada y la igualdad. Incluso, uno de los episodios está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de violación de habitación ajena.