Video | Vicepresidente electo visitó heladería viral en Medellín tras emotivo video de un padre apoyando a su hija

Un video en redes sociales bastó para movilizar no solo a miles de usuarios y clientes potenciales, sino también a la primera fila del Gobierno entrante que se posesionará el próximo 7 de agosto, a uno de los emprendimientos más virales del momento en Medellín. Le puede interesar: Medellín logra respaldo internacional por US$550 millones: así serían distribuidos Tras el impacto causado por la historia de Klea, una heladería de yogur en Medellín cuyo impulso cobró fuerza por el emotivo videomensaje del padre de la fundadora, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se trasladó personalmente al establecimiento para respaldar el proyecto y fijar postura sobre el futuro del sector productivo.

El vicepresidente electo Jose Manuel Restrepo probando el helado y apoyando el emprendimiento. FOTO: Captura de video de redes sociales @somosklea y @jmrestrepoa

Durante la visita, en la que recorrió el lugar e hizo efectiva la compra de un helado para probar el producto y que quedó grabada en video, Restrepo anunció que la administración de Abelardo de la Espriella priorizará el fortalecimiento empresarial. “Ayer vi el video de don Fernando, un papá pidiendo ayuda para su hija emprendedora. Hoy fui a conocerla. Visité su heladería en Medellín porque los emprendedores no necesitan promesas vacías, necesitan condiciones para trabajar”, manifestó el mandatario electo a través de sus canales oficiales este jueves 23 de julio. En el marco de este encuentro, la figura gubernamental enfatizó que las microempresas constituyen un pilar indispensable para el desarrollo del país y subrayó la urgencia de otorgar garantías institucionales.

“El emprendimiento tiene que ser protagónico, hay que liberar el potencial que tienen las mujeres y hombres emprendedores de este país, y darles todas las posibilidades para que funcionen”, afirmó. Asimismo, Restrepo valoró la tenacidad de la propietaria y terminó la visita con un compromiso dirigido al gremio. “El emprendimiento es la base del crecimiento de una sociedad y este emprendimiento en particular es una demostración de que, con tesón y trabajo, se logra salir adelante, pero el Estado tiene que ayudar a que eso funcione”, expresó el vicepresidente electo. Pero en esa misma línea, concluyó: “Le dije lo que le voy a decir a cada emprendedor que sienta que esto está muy difícil: en el gobierno de Abelardo de la Espriella va a tener un aliado, no un obstáculo”.

El origen de la movilización viral: el sentido llamado de un padre

El antecedente de esta visita institucional se sitúa en el video viral protagonizado por don Fernando, quien acudió a las plataformas digitales para visibilizar el negocio de su hija, Susana, en medio de los momentos duros. En la grabación, el padre reflexionó sobre el acompañamiento familiar en las iniciativas comerciales. “Esta es mi hija Susana y este es su negocio: Klea. Es un negocio de helados a base de yogurt, muy sanos, muy buenos y muy deliciosos. Todo ha sido inspirado por ella. Ella es emprendedora y el emprendimiento a veces es difícil porque necesita inversión en recursos económicos altos”, contó el padre.

Consciente de las limitaciones financieras habituales en los nuevos proyectos, el hombre detalló la motivación detrás de su gesto. “Uno como padre, ¿qué puede hacer por ellos? Pues sí tiene forma económica, ayudarlos. Pero muchas veces no hay la manera económica para ayudarlos, entonces trabajando, impulsándola, aconsejándola. Esa es la ayuda que en este momento yo le puedo prestar”, sostuvo. A su vez, exhortó a toda la ciudadanía y demás personas que lo vieran por las redes sociales, a respaldar los comercios locales: “Estos negocitos, emprendimientos, necesitan que la gente venga, los conozca, les ayude. Ese es llamado de uno como padre”, afirmó.

Los helados de Klea son a base de yogur. FOTO: Captura de video de redes sociales @somosklea y @jmrestrepoa

Por su parte, Susana relató la carga emotiva que le generó la difusión del contenido: “Ayer lloré por las ventas de Klea y luego lloré porque tengo el mejor papá del mundo. Me dijo: ‘Susi pero no está tan mal, espérese que yo voy a hacer un video para enviarlo a todos los conocidos’”, expresó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Les confieso que a veces me quiero rendir peroooo, por él vale toda la pena. Te amo, pa”, concluyó diciendo la joven emprendedora. Klea está ubicado en el Mixa Open Community, de Patio Bonito, El Poblado. También le puede interesar: Medellín tendrá 11 nuevos megacolegios: abrieron la licitación de $78.000 millones para el de San Cristóbal

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