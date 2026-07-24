Las 5 claves que explican por qué vuelve a ser buen momento para invertir en vivienda

Aunque la construcción continúa mostrando cifras débiles, los expertos coinciden en que el mercado inmobiliario entra en una nueva etapa que podría abrir oportunidades para quienes buscan invertir con visión de largo plazo. Las actividades inmobiliarias crecieron 2% anual durante el primer trimestre de 2026, pero el sector constructor aún enfrenta un entorno complejo. De acuerdo con el Dane, la construcción registró una contracción de 5,4% en ese periodo, mientras que las edificaciones residenciales y no residenciales cayeron 8,2%. A este panorama se suman las altas tasas de interés, la inflación y las restricciones para acceder al crédito, factores que obligaron a los compradores e inversionistas a replantear la forma en que toman decisiones sobre vivienda, proyectos de renta y otros activos inmobiliarios. Para Juan Londoño, empresario, inversionista inmobiliario y creador de Expoinvestor, hoy una buena inversión exige mucho más que contar con capital. “Una buena inversión empieza antes de comprar. Requiere preparación, información, claridad sobre el perfil de riesgo y una comprensión realista de los objetivos financieros de cada persona”. Conozca aquí: ¿Cuáles son las entidades que le prestan más barato para comprar vivienda?

¿Por qué los inversionistas vuelven a mirar la vivienda?

Pese al freno que vivió el mercado durante el primer semestre, Londoño considera en diálogo con EL COLOMBIANO que el negocio inmobiliario mantiene fundamentos favorables. Por eso, explicó que la incertidumbre política y el ambiente electoral hicieron que muchos compradores aplazaran sus decisiones de inversión durante los primeros meses del año. Sin embargo, advirtió que existe un fenómeno que podría impulsar la valorización de los inmuebles, se trata de la construcción de vivienda, que no está creciendo al mismo ritmo que la formación de nuevos hogares. Según el empresario, en Colombia se crean entre 350.000 y 400.000 hogares cada año, mientras que durante 2025 únicamente comenzaron la construcción de unas 150.000 viviendas, lo que genera un déficit de oferta frente a la demanda. “Ese desbalance hace que la vivienda se convierta en un bien cada vez más escaso, lo que ha permitido valorizaciones cercanas al 9% y 10% anual, incluso por encima de la inflación”, señaló. Añadió que, tras conocerse el nuevo Gobierno, comenzó a percibirse un ambiente de mayor confianza entre empresarios e inversionistas. “Ya se observa más optimismo en las salas de ventas y durante junio y julio hemos visto una recuperación importante en la dinámica comercial”. Puede leer: ¿Cuánto cuesta independizarse en Colombia? Esto debe ahorrar antes de mudarse

Las cifras aún muestran un sector bajo presión

Aunque el optimismo empieza a regresar, los indicadores del mercado siguen reflejando un proceso de ajuste. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2026, las ventas de vivienda disminuyeron 8,3% frente al mismo periodo del año anterior. Por su lado, la Vivienda de Interés Social (VIS) retrocedió 2,1%, mientras que la No VIS cayó 16,1%. Solo en junio se comercializaron 9.832 unidades, una reducción de 15,7% frente al mismo mes de 2025. En los últimos 12 meses las ventas alcanzaron 146.899 viviendas, equivalentes a $51 billones. En términos reales, el valor comercializado aumentó 9,8%, impulsado principalmente por la VIS, que creció 18,4%, mientras la No VIS avanzó 4,4%. La oferta disponible también continúa reduciéndose, ya que, en la actualidad, existen 181.175 unidades en oferta, 1% menos que un año atrás, mientras el número de proyectos disminuyó 3,1%. Por su parte, las iniciaciones de obra descendieron 2,5% y las terminaciones retrocedieron 4% en el último año. Otro indicador refleja la desaceleración del sector, se trata del Índice de Inversión Inmobiliaria de La Galería Inmobiliaria, que presentó una caída real de 6,6% anual durante mayo, mientras que en junio fueron desistidos 17 proyectos, cifra superior al promedio de los últimos 12 meses.

El fin de los subsidios frenó parte del mercado

Para Londoño, uno de los principales factores que afectó las ventas fue el desmontaje gradual de los subsidios de vivienda. En ese orden, explicó que históricamente entre 30% y 60% de las viviendas comercializadas en el país correspondían al segmento VIS, el cual dependía en buena medida del programa Mi Casa Ya. “La eliminación gradual de los subsidios hizo que muchas familias perdieran la posibilidad de lograr el cierre financiero para comprar vivienda”, indicó. A ello se sumó el incremento de las tasas de interés, que elevó el costo de los créditos hipotecarios y redujo la capacidad de compra de muchos hogares. No obstante, considera que los anuncios del nuevo Gobierno sobre la reactivación de subsidios bajo un nuevo esquema podrían dinamizar nuevamente el mercado, junto con una eventual reducción de tasas e inflación. En contexto: Uno de cada tres giros de remesas se destina a comprar o mejorar vivienda en Colombia

Las cinco tendencias que están marcando la inversión inmobiliaria

1. Viviendas que generen ingresos permanentes

Los inversionistas están privilegiando inmuebles que produzcan flujo de caja mensual, además de valorización. Entre ellos sobresalen apartamentos para arriendo tradicional, apartaestudios, inmuebles destinados a renta corta y locales comerciales con contratos vigentes.

2. Comprar donde exista demanda comprobada

Más que buscar precios bajos, los compradores analizan ciudades y sectores donde haya crecimiento poblacional, turismo, estudiantes, empresas o trabajadores que garanticen ocupación y estabilidad en los ingresos por arriendo.

3. Invertir sobre planos

Londoño considera que esta modalidad seguirá ganando terreno porque permite a las familias completar la cuota inicial durante varios años antes de recibir la vivienda. Además, cuando llegue el momento de solicitar el crédito hipotecario, las tasas podrían encontrarse en niveles inferiores a los actuales.

4. Espacios más pequeños

Los cambios demográficos también están transformando el diseño de los proyectos. Cada vez existen más hogares unipersonales y parejas con uno o dos hijos, por lo que aumenta la demanda de apartamentos de dos habitaciones, con menores áreas y precios más accesibles.

5. Nuevos modelos como coliving y vivienda para adultos mayores

Otra tendencia creciente es el desarrollo de proyectos tipo coliving, dirigidos principalmente a profesionales jóvenes y trabajadores remotos. Estos ofrecen habitaciones privadas y amplias zonas compartidas como gimnasios, salas de reuniones y espacios sociales. También empiezan a ganar protagonismo las viviendas para adultos mayores, diseñadas para personas de más de 55 años que buscan reducir costos, vivir en espacios más funcionales y acceder a servicios comunitarios. Le puede interesar: Colombia, entre los países con menos propietarios de vivienda en la Ocde: solo 36% tiene casa propia

Medellín sigue siendo uno de los mercados más atractivos