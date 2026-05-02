El fotógrafo amazónico que documenta la muerte de la selva

En medio de la selva se levanta una humareda. Lo que arde, tardó cientos de años en crecer. La Amazonía tiene una cantidad casi incalculable de especies de animales, vegetación y tonos de verde, pero en medio del fuego la madera calcinada se vuelve uniforme, negro carbón.
Sin embargo, hay un árbol que sigue en pie. Desnudo, con las ramas sin hojas, parece extender los brazos hacia el cielo. Detrás, una densa y redonda columna de humo, por un instante, parece el follaje del que fue despojado por las llamas. Es una imagen que resume la deforestación del bosque tropical más grande del mundo, una fotografía de Andrés Cardona.