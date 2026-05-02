Colombia cerró 2025 con 93 empresas exportadoras menos, ¿qué pasó?

El número de empresas exportadoras en Colombia observó una leve caída de 1% en 2025, al pasar de 9.339 en 2024 a 9.246 compañías. Esta reducción reflejó una contracción moderada de la base exportadora, explicada por la salida de empresas de menor escala, que suelen ser más vulnerables a los costos de internacionalización y a choques externos.
La estructura del tejido exportador, elaborada por Analdex, mantiene una alta concentración en segmentos de bajo valor. El 80,9% de las empresas se ubica en rangos entre US$1.000 y US$1 millón. En particular, el segmento más bajo (US$1.000 a US$100.000) concentra el 49,4% del total y evidenció una caída de 4,0%, siendo uno de los principales factores detrás de la disminución general.
En contraste, los segmentos intermedios mostraron un comportamiento positivo. Las empresas con exportaciones entre US$1 millón y US$10 millones crecieron 6,4%, mientras que aquellas entre US$10 millones y US$100 millones aumentaron 1,3%. Aquí están compañías como Enka o Fabricato, que presiden Álvaro Hincapié y Gustavo Lenis, que el año pasado exportaron US$42 millones y US$7,8 millones respectivamente.
Por su parte, los grandes exportadores se redujeron. Las empresas con ventas superiores a US$100 millones cayeron 11,5% y las que superan los US$1.000 millones disminuyeron 40,0%, lo que plantea riesgos en términos de concentración y resiliencia del sector externo.
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En cuanto a destinos, persiste la concentración en mercados como Estados Unidos, Ecuador y Panamá, aunque con señales de estancamiento. Se destacan crecimientos en Uruguay, Cuba y Argentina, mientras que Bolivia, Estados Unidos y Paraguay observaron caídas, lo que evidencia la necesidad de diversificar mercados y fortalecer la competitividad exportadora (ver módulos).