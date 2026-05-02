“Conmigo, la ‘paz total’ se acaba el 7 de agosto”: Sergio Fajardo

A pocos días de una nueva contienda presidencial, el candidato Sergio Fajardo conversó con EL COLOMBIANO en un momento decisivo para su aspiración política. Con casi tres décadas de trayectoria desde su irrupción como líder cívico en Medellín, el exalcalde y exgobernador defendió su apuesta independiente en medio de un escenario marcado por la polarización, las dudas sobre la gobernabilidad y el peso de las maquinarias.
En esta entrevista, Fajardo expuso su estrategia para llegar a segunda vuelta, lanzó duros cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro y a sus contendores, y reafirmó su convicción de “luchar hasta el último minuto” por la Presidencia.