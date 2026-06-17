Rescatan a un jaguar herido de 110 kilos en la Universidad Nacional Sede Amazonia

Un jaguar (Panthera onca) adulto apareció en la mañana del pasado martes en la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, en Leticia, y se desplegó una operación conjunta para proteger tanto al animal como a la comunidad universitaria. El felino, considerado una de las especies más emblemáticas de la selva amazónica, fue rescatado con éxito y trasladado a un centro especializado donde recibe atención veterinaria.
La intervención fue liderada por la Policía Nacional en el Amazonas, Corpoamazonia, la Fundación Ikozoa, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Ejército de Brasil, biólogos de la Universidad Nacional y otras entidades presentes de la región que coordinaron el operativo que permitió rescatar al animal sin incidentes.
Entérese: ¡Hermosa vista! Presencia de puma concolor en el Parque Nacional Pisba revela riqueza de fauna en páramos de Boyacá