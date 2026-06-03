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¡Hermosa vista! Presencia de puma concolor en el Parque Nacional Pisba revela riqueza de fauna en páramos de Boyacá

En el Parque Nacional Natural Pisba, en Boyacá, fue registrado un Puma concolor en zona de páramo durante labores de monitoreo en el área protegida, confirmando su presencia en distintos sectores del ecosistema de alta montaña.

  • Puma concolor recorre el Parque Nacional Natural Pisba en Boyacá. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia / Carlos Albeiro Vega
    Puma concolor recorre el Parque Nacional Natural Pisba en Boyacá. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia / Carlos Albeiro Vega
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
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Durante un recorrido por el Parque Nacional Natural Pisba, en el departamento de Boyacá, un ejemplar de puma (Puma concolor) fue registrado en medio del paisaje de páramo.

El avistamiento se produjo en zona de alta montaña, donde el felino fue observado sobre una formación rocosa en condiciones de neblina. El registro fue realizado por Carlos Albeiro Vega, funcionario del área protegida, quien documentó la escena durante actividades de monitoreo en el parque.

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Los corredores biológicos del puma en la Cordillera Oriental

De acuerdo con la información publicada en redes sociales por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la presencia de este ejemplar no es aislada en la zona. El puma ha sido registrado previamente en distintos puntos del área protegida, del Parque Nacional Natural Pisba ubicado en la Cordillera Oriental de Colombia, en el departamento de Boyacá, entre los municipios de Pisba, Mongua, Tasco, Socha y Socotá, y en el municipio de Támara en Casanare.

Esta área protegida, según la entidad, está conformada por ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque altoandino, que cumplen con la regulación y nacimiento de sistemas hídricos que alimentan las cuencas de la Orinoquía y el Magdalena. Además, el territorio tiene un valor histórico, al hacer parte de la denominada “Ruta Libertadora”, utilizada en 1819 durante la campaña independentista para el avance hacia el centro del país y los escenarios de las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá.

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Los registros tomados del puma con color, se han logrado a partir del trabajo de monitoreo con cámaras trampa instaladas en el territorio, así como por los reportes entregados por comunidades locales y las labores de seguimiento de los guardaparques. La información recopilada en campo ha permitido confirmar el tránsito del felino por sectores de alta montaña dentro del área protegida, donde mantiene presencia en ecosistemas de páramo y bosque altoandino.

Preguntas y respuestas

¿Qué tipo de felino fue avistado en el Parque Nacional Natural Pisba?
Se registró un ejemplar de puma (Puma concolor), una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas de alta montaña al actuar como un depredador tope que regula las poblaciones de otros mamíferos.
¿En qué municipios de Colombia tiene presencia el puma de alta montaña?
El puma transita por los ecosistemas protegidos de los municipios boyacenses de Pisba, Mongua, Tasco, Socha y Socotá, extendiendo su corredor biológico hasta el municipio de Támara, en el departamento de Casanare.
¿Cómo logran los guardaparques registrar a los pumas sin ahuyentarlos?
Se utilizan cámaras trampa instaladas en el bosque altoandino y el páramo, las cuales toman fotografías y videos automáticos mediante sensores de movimiento
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