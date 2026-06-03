¡Hermosa vista! Presencia de puma concolor en el Parque Nacional Pisba revela riqueza de fauna en páramos de Boyacá

Durante un recorrido por el Parque Nacional Natural Pisba, en el departamento de Boyacá, un ejemplar de puma (Puma concolor) fue registrado en medio del paisaje de páramo.
El avistamiento se produjo en zona de alta montaña, donde el felino fue observado sobre una formación rocosa en condiciones de neblina. El registro fue realizado por Carlos Albeiro Vega, funcionario del área protegida, quien documentó la escena durante actividades de monitoreo en el parque.
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