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Turbo despide a Bismar Córdoba, el defensa que falleció tras luchar contra un cáncer

El defensa, de 33 años, pasó por clubes como Envigado, Leones, Once Caldas, Jaguares y Deportes Tolima.

  • Bismar Córdoba Marín, quien jugó en Once Caldas, Envigado, Deportes Tolima, Leones y Jaguares, falleció en Turbo, tras luchar contra un cáncer. FOTO TOMADA @DEPORTES TOLIMA
    Bismar Córdoba Marín, quien jugó en Once Caldas, Envigado, Deportes Tolima, Leones y Jaguares, falleció en Turbo, tras luchar contra un cáncer. FOTO TOMADA @DEPORTES TOLIMA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
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El fútbol antioqueño está de luto por el fallecimiento de la defensa. Bismar Córdoba Marín, de 33 años, quien llevaba varios meses luchando contra el cáncer y murió en la clínica Panamericana de Turbo.

Nacido en Turbo y formado como futbolista en Envigado, Bismar logró ser futbolista profesional y pasó por clubes como Leones, Tolima, Once Caldas, Bogotá FC, Jaguares y el cuadro naranja, que lamentaron la muerte del antioqueño.

Bismar debutó como profesional con Envigado en 2012 y al año siguiente hizo parte del Bogotá FC, equipo en el que estuvo hasta la temporada 2015, cuando llegó a Leones de Itagüí en el que jugó las temporadas 2015 y 2016.

Ese año pasó a Jaguares de Córdoba y en 2017 llegó al Deportes Tolima, uno de los clubes donde lo recuerdan por ser un gran profesional. En 2018 llegó un Una vez Caldas con el que estuvo hasta la temporada 2019.

Conozca: La posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al fútbol colombiano; ¿qué partidos se aplazarían?

Los equipos en los que Bismar jugó han manifestado su pesar por el fallecimiento del jugador, que, llevaba varios meses luchando contra un cáncer, según han publicado varios medios locales en Urabá, sin dar más detalles de la enfermedad que padecía la defensa.

Algunos amigos en sus redes sociales, han expresado también el dolor por la partida del antioqueño, que es recordado por ser un gran ser humano, un buen amigo, un profesional responsable que soñó con ser futbolista y jugar en el exterior.

La Dimayor también envió su mensaje de solidaridad con la familia del jugador, por el dolor que están pasando tras el fallecimiento de la defensa.

Continúe leyendo: Fabián Vargas criticó las declaraciones de Montaño tras eliminación del DIM; ¿qué fue lo que dijo?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué murió Bismar Córdoba?
Bismar Córdoba falleció a los 33 años después de luchar durante varios meses contra un cáncer. Según la información conocida, murió en la Clínica Panamericana de Turbo, aunque no se reveló el tipo de cáncer que padecía.
¿En qué equipos jugó Bismar Córdoba?
Durante su carrera profesional vistió las camisetas de Envigado FC, Bogotá FC, Leones, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.
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