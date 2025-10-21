Las tortugas verdes ya no están en peligro: ¿cómo lograron recuperarse tras décadas de caza y pérdida de hábitat?

Después de décadas de persecución y pérdida de hábitat, la tortuga verde —una de las especies más emblemáticas de los océanos tropicales— deja de estar oficialmente en peligro de extinción, pues la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la recategorizó como especie de “preocupación menor”, un cambio histórico que simboliza una de las recuperaciones más notables en la historia de la conservación marina.
Durante siglos, esta especie fue cazada por su carne y sus huevos, considerados manjares en distintas culturas, y su caparazón se usó en artesanías y decoración. En la década de 1980, su población se había reducido a niveles críticos. Así que la actual respuesta vino con décadas de trabajo coordinado: patrullas comunitarias en playas de anidación, regulación de la pesca industrial, prohibición del comercio internacional y la creación de áreas marinas protegidas. Gracias a esas medidas, la población global de tortugas verdes ha crecido un 28 % desde los años setenta, según datos presentados por la UICN en su Congreso Mundial de la Naturaleza, realizado este octubre en Abu Dabi.
“La recuperación global de la tortuga verde es un ejemplo poderoso de lo que la cooperación internacional puede lograr”, señaló Roderic Mast, copresidente del Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la UICN. Su mensaje coincide con el de Christine Madden, líder de conservación de tortugas marinas del WWF, quien calificó este momento como “un gran triunfo”, aunque advirtió que no es tiempo de complacencia.