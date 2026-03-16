Los argumentos de la Corte para enviar a la cárcel a Manzur y Manrique por escándalo UNGRD: “Tienen alta capacidad de mantenerse en prácticas corruptas”

El Colombiano obtuvo la ponencia de 1.020 páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que la Corte Suprema de Justicia sustentó la decisión de ordenar la captura de los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como mantener bajo investigación a otros congresistas presuntamente vinculados con la red.
En el documento, la Sala de Instrucción concluyó que existen “múltiples pruebas recaudadas” en la investigación que permiten inferir la existencia de una red de “negociación criminal” entre sectores del Ejecutivo y del Legislativo, mediante la cual se habrían intercambiado contratos y recursos públicos por apoyo político a decisiones del Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia señaló que la recopilación de las declaraciones de María Alejandra Benavides Soto, Sneyder Pinilla y Olmedo López permitió reconstruir los hechos con mayor claridad y entender el rol de liderazgo que habrían ejercido los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique dentro del entramado criminal investigado.
Para la Sala, su libertad representa un riesgo para la comunidad, ya que la conducta analizada no sería un episodio aislado, sino parte de una práctica institucional consolidada de “mercantilización de la función pública”.
Además, advirtió que ambos conservan capital político y redes de influencia que podrían permitirles activar canales de coordinación ilegales incluso fuera de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
En el expediente también se menciona el hallazgo de un manuscrito que daría cuenta de la presunta distribución de 650.000 millones de pesos entre miembros de comisiones económicas del Congreso, lo que sugeriría un esquema de corrupción de gran escala.
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Para la Corte Suprema, la conducta investigada de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur no corresponde a un episodio aislado, sino a una práctica de corrupción más amplia y sostenida para mercantilizar la función pública.
“Los sindicados Manzur Imbett y Manrique Olarte tienen una alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas de las que, al parecer, han sido parte y en algunos casos han liderado, incluso cuando no se encuentren ejerciendo formalmente sus cargos como representantes a la Cámara. Ello obedece a que, como se mostrará en el apartado siguiente, conservan sus redes de poder y su posición de influencia, determinante en casos de corrupción institucional en las altas esferas del poder público”, afirma la Corte en el documento para tomar la decisión de enviar a prisión a Karen Manrique y Wadith Manzur.
El alto tribunal mantiene la investigación, pero en libertad, contra los otros parlamentarios Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz.