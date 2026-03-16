Estos son los chats ‘extorsivos’ de Manzur con exasesora Benavides en caso UNGRD: “No digan después que uno es problemático”

El senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique enfrentan prisión preventiva y llamado a juicio por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, dentro del proceso que adelanta por cohecho impropio en el caso de la UNGRD.
Según el expediente, ambos habrían condicionado su función pública en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que el Ministerio de Hacienda intercediera en la adjudicación de proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, financiados con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En el mismo proceso, el alto tribunal mantiene investigación —aunque en libertad— contra los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz.
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Para sustentar sus decisiones, la Corte recopiló evidencia a partir de chats y testimonios que, según la investigación, mostrarían cómo Manzur presionaba a la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides para concretar contratos antes de sesiones clave.
EL COLOMBIANO obtuvo la ponencia de 1.020 páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que la Corte Suprema de Justicia sustentó la decisión de ordenar la captura de los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique.