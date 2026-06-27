La Selección Colombia hizo un buen papel y terminó primera del Grupo K del Mundial de Norteamérica. Foto: Juan Antonio Sánchez

En la jugada Jhon Córdoba incomodó a los defensas de Portugal. Foto: Juan Antonio Sánchez

Jhon Córdoba hizo un buen trabajo táctico en el duelo de Colombia contra Portugal. Foto: Juan Antonio Sánchez

De nuevo la Tricolor es local en el Mundial de Norteamérica, en esta ocasión en Miami, con la presencia de 65.000 espectadores. Foto: Juan Antonio Sánchez

Colombia salió decidida a imponer condiciones. Apenas transcurría un minuto cuando Luis Díaz rompió por la banda con una de sus clásicas aceleraciones. Foto: Juan Antonio Sánchez

El delantero chocoano Jhon Córdoba jugó un gran partido contra Portugal. Fue inicialista por primera vez en el Mundial. Foto: Juan Antonio Sánchez

El futbolista colombiano James Rodríguez fue una de las figuras del equipo nacional en el partido contra Portugal. Se mostró con mucho sacrificio. Foto: Juan Antonio Sánchez

hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Colombia enamoró, Portugal resistió y la tricolor pasó primera de su grupo en el Mundial

hace 3 horas

2026-06-27 23:4:50

Colombia dominó durante gran parte del partido, generó las mejores opciones y convirtió a Diogo Costa en la figura de la noche. El 0-0 ante Portugal dejó la sensación de que la Tricolor mereció mucho más.