Colombia Sub-17 reina en Sudamérica tras 33 años de espera

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La Selección Colombia Sub-17 volvió a la cima del continente tras 33 años de espera. Con una contundente victoria 4-0 sobre Selección Argentina Sub-17, el equipo nacional se coronó campeón en Paraguay. Foto: GETTY
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En una final impecable disputada en territorio paraguayo, el conjunto cafetero se impuso con un categórico 4-0 sobre su similar de Argentina, logrando así el título del Sudamericano Sub-17. Foto: FCF
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El triunfo no solo significó un nuevo título continental, sino también el fin de una larga sequía de 33 años, desde aquel recordado campeonato de 1993. Foto: AFP
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Colombia, apostando al contragolpe, intentó en los primeros minutos del periodo inicial hacer la diferencia ante un rival que se mostró más ambicioso en ataque, pero que luego perdió fuerza ante la reacción de los pupilos del entrenador Freddy Hurtado. Foto: AFP
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Cada uno de los goles fue celebrado con intensidad por los jugadores, quienes reflejaron en el campo el trabajo, la disciplina y el compromiso que los llevó a conquistar el campeonato. Foto: AFP
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El delantero colombiano José Escorcia máximo goleador del torneo, sostiene el trofeo junto al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, tras ganar la final del Campeonato Sudamericano Sub-17. Foto: AFP
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La Selección Colombia Sub-17 alcanzó la gloria continental este domingo tras vencer 4-0 a Argentina en la final del Sudamericano disputado en Paraguay. Foto: GETTY
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En Luque, Paraguay, donde terminó este domingo la edición 21 del certamen, el elenco tricolor encontró revancha luego de perder (1-0) la final como anfitrión en 2025 ante Brasil. Foto: AFP
hace 54 minutos
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Colombia Sub-17 reina en Sudamérica tras 33 años de espera
La Selección Colombia Sub-17 alcanzó la gloria continental este domingo tras vencer 4-0 a Argentina en la final del Sudamericano disputado en Paraguay