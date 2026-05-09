Galería | Periodistas se unen en Antioquia en defensa de la libertad de prensa tras asesinato de Mateo Pérez

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Periodistas y comunicadores se reunieron en Medellín para rendir homenaje a Mateo Pérez Rueda y exigir garantías para el ejercicio periodístico en Colombia. Foto: Camilo Súarez
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Colegas de Mateo Pérez Rueda destacaron su rigor, compromiso y pasión por informar durante el homenaje realizado en Medellín. Foto: Camilo Súarez
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Frente a la Llama Eterna, colegas y ciudadanos recordaron la vida y el legado del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en Briceño, Antioquia. Foto: Camilo Súarez
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La concentración en memoria de Mateo Pérez Rueda reunió a periodistas de Antioquia en defensa de la libertad de prensa y la verdad. Foto: Camilo Súarez
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Periodistas antioqueños se congregaron junto a la Llama Eterna para honrar la memoria de Mateo Pérez Rueda y pedir respeto por la labor informativan, entre ellos el CIPA. Foto: Camilo Súarez
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En medio de mensajes de solidaridad y rechazo a la violencia, periodistas rindieron tributo a Mateo Pérez Rueda en el centro de Medellín. Foto: Camilo Súarez
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Banderas de Colombia y Antioquia acompañaron el homenaje realizado en Medellín al periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado a los 24 años. Foto: Camilo Súarez
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Con fotografías, cámaras y micrófonos, los gremios periodísticos homenajearon a Mateo Pérez Rueda en La Alpujarra de Medellín. Foto: Camilo Súarez
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Comunicadores y reporteros gráficos alzaron su voz en Medellín para rechazar la violencia contra la prensa tras el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Foto: Camilo Súarez
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El gremio periodístico de Antioquia recordó a Mateo Pérez Rueda con una velatón y actos simbólicos en defensa de la libertad de prensa. Foto: Camilo Súarez
hace 1 hora
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Galería | Periodistas se unen en Antioquia en defensa de la libertad de prensa tras asesinato de Mateo Pérez
Periodistas, reporteros gráficos, comunicadores y medios de comunicación se concentran este sábado en la Plaza de la Libertad de Medellín para rechazar el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el municipio de Briceño, Antioquia.