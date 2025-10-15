Concurso Wildlife, naturaleza en su máximo esplendor

x

  • El ganador de esta edición fue el fotógrafo sudafricano Wim van den Heever, con la imagen Ghost Town, que muestra a una hiena parda, la especie más rara de su tipo, recorriendo las ruinas de un antiguo pueblo minero en el desierto de Namibia. Foto: Wim van den Heeve
  • Los visitantes contemplan cientos de serpientes de cascabel occidentales en la ronda anual de captura de serpientes de cascabel en Sweetwater, Texas, Foto: Javier Aznar González de Rueda, ganador en la categoría: Reportaje fotográfico
  • Shane Gross, fue el ganador en la categoría: Animales en su ecosistema, con la imagen: “Como una anguila fuera del agua”. El Wildlife Photographer of the Year 2025, es organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. Foto: Shane Gross.
  • Audun Rickardsen, con la foto: “La fiesta”, fue el ganador en la categoría: Océanos. El prestigioso certamen volvió a cautivar al mundo con una extraordinaria selección de imágenes que muestran la diversidad, el dramatismo y la vulnerabilidad de la vida en la Tierra. Foto: Audun Rickardsen
  • Quentin Martinez, con su fotografía: “Rana juguetona” fue el ganador en la categoría: Anfibios y reptiles. Cada año, este concurso internacional reúne a fotógrafos profesionales y aficionados que, con su talento y sensibilidad, logran retratar la conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza. Foto: Quentin Martinez
  • Foto: “Cómo salvar una especie” de Jon A Juárez, fue la ganadora en la categoría: Fotoperiodismo. La edición de este año fue histórica en términos de convocatoria, recibiendo más de 60.000 imágenes de fotógrafos profesionales y aficionados procedentes de 113 países. Foto: Jon A Juárez
  • Georgina Steytler, con su fotografía: “ El Sombrerero Loco” fue la ganadora en la categoría: Invertebrados. La masiva participación subraya el creciente interés global por el estado de nuestro entorno natural y la capacidad de la fotografía para contar historias poderosas. Foto: Georgina Steytler
  • Foto: “Después de la destrucción” de Andrea Dominizi, fue la ganadora en la categoría: De 15 a 17 años. Las fotografías ganadoras no solo celebran la belleza cruda e indomable del mundo salvaje, sino que actúan como un llamamiento a la reflexión profunda. Foto: Andrea Dominizi
  • Qingrong Yang, con su fotografía: “Pesca sincronizada” obtuvo el premio de la categoría: Pájaros. El certamen, creado hace seis décadas, continúa consolidándose como el referente mundial de la fotografía de naturaleza. Foto: Qingrong Yang
  • Foto: “Atractivo mortal” de Chien Lee, fue la ganadora en la categoría: Plantas y hongos. Las fotos ganadoras no solo celebran la creatividad y la técnica, sino también la importancia de preservar los ecosistemas frente al impacto del cambio climático y la acción humana. Foto: Chien Lee
Concurso Wildlife, naturaleza en su máximo esplendor

15 de octubre de 2025

El Wildlife Photographer of the Year 2025, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, dio a conocer las imágenes ganadoras de su edición más competitiva hasta la fecha, en la que participaron más de 60.000 fotografías provenientes de 113 países.

