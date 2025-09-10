bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Guardia costera de EE. UU. destruye lancha de narcos en el pacífico y realiza capturas

10 de septiembre de 2025

La Guardia Costera de Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones significativas contra el narcotráfico, incluyendo la destrucción de una lancha de narcos con artillería pesada en el Pacífico y la captura de siete supuestos traficantes, además de la incautación de 13.000 libras de cocaína durante la operación Pacific Viper. Estos esfuerzos, realizados por el buque Cutter Stone, se suman a un incidente previo en el Caribe donde otra lancha rápida fue aniquilada con un misil, resultando en la muerte de 11 narcotraficantes del Cartel de los Soles. Estas acciones buscan cortar las rutas del narcotráfico transnacional y, en el Caribe, presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela....