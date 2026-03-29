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hace 42 minutos
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“Yo nací en una orquesta”, Tatiana Pérez Hernández.

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Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Tatiana Pérez Hernández nació en Moravia y empezó su formación musical en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Es violonchelista y directora de orquesta, y con apenas 36 años, es reconocida como uno de los músicos más destacados de su generación. Actualmente es la directora principal del Estudio Polifónico de Medellín y profesora de dirección musical en Bellas Artes....

Ángel Castaño Guzmán
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