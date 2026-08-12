¿Es afectado por el terremoto? Así puede acceder a los alivios del Fondo Nacional del Ahorro

El Fondo Nacional del Ahorro explica cómo acceder a periodos de gracia a los clientes afectados por el sismo. Por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto, el fondo informó que quienes tengan créditos vigentes con la entidad y su vivienda haya sido afectada por el terremoto pueden acceder a los alivios.

Entre los presentados se encuentra, por una parte, el periodo de gracia, que depende de las condiciones particulares del caso. Asimismo, para generar un poco de calma económica, la entidad anunció que sus usuarios también podrán acceder a las modificaciones de las condiciones del crédito si aplican a la situación.

Por otro lado, dará acceso preferencial al seguro de incendio y terremoto con cobertura de 100%; las personas con viviendas que cuenten con crédito hipotecario FNA, leasing habitacional o arriendo social tienen cobertura frente a estos eventos.