Camacol rechaza decreto que busca subir aranceles al acero: “una decisión inconveniente para la vivienda social”

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, advirtió que la propuesta del Ministerio de Comercio para elevar los aranceles del hierro y el acero hasta un 35% representaría una medida “profundamente inconveniente” para el sector vivienda.
Actualmente, esos aranceles están entre 5% y 10%, pero el nuevo decreto busca incrementarlos de manera sustancial. Según Herrera, una decisión de ese tipo agravaría la situación de un sector que ya completa 31 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y que opera hoy en niveles similares a los de 2012.
