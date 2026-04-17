Levantan paro de los profesores tras compromiso de mejorar la salud por parte del Gobierno, ¿cumplirán?

Tras una jornada de protestas que se sintió en varias regiones del país el pasado 15 de abril, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) lograron destrabar un acuerdo clave para ajustar e impulsar la implementación del nuevo modelo de salud de los docentes, un sistema que desde su puesta en marcha ha estado rodeado de críticas por fallas en la prestación del servicio.
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El anuncio fue confirmado por el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona Abello, quien explicó que el entendimiento alcanzado con el gremio docente busca acelerar los cambios que comenzaron a ejecutarse desde mayo de 2024, pero que hasta ahora no han logrado consolidarse plenamente debido a obstáculos administrativos y financieros.
La negociación se dio en un contexto de creciente inconformidad entre los maestros, quienes salieron a marchar para exigir soluciones frente a demoras en citas, falta de especialistas, problemas en la entrega de medicamentos y barreras en la atención. Estas dificultades, según han señalado los sindicatos, han afectado a miles de docentes en todo el país y evidencian las debilidades del modelo actual.