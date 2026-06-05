Hallan cuerpo en descomposición en una casa en Soacha: olor fétido alertó a vecinos

Un cuerpo sin vida fue hallado en la noche del pasado jueves 4 de junio al interior de un apartamento ubicado en el sector de Ciudad Verde, en Soacha. El descubrimiento se produjo luego de que residentes del conjunto residencial reportaran un olor fétido y fuerte que provenía de una de las viviendas. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes decidieron informar a las autoridades. Tras recibir el aviso, la Policía Metropolitana acudió al lugar y solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha para ingresar a la vivienda. Le puede interesar: Capturan a presunta cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Tolima: ella es ‘Mona’. De acuerdo con el reporte entregado por los organismos de emergencia, la alerta se registró alrededor de las 8:00 de la noche. Los uniformados indicaron que la posible presencia de una persona fallecida había sido reportada en un apartamento del conjunto residencial El Sándalo.

Una vez en el sitio, los bomberos coordinaron el procedimiento con la administración del conjunto. Con la autorización correspondiente, llevaron a cabo la apertura de la puerta principal del apartamento ubicado en el quinto piso de una de las torres residenciales.

Durante la inspección inicial, los equipos de emergencia encontraron un cadáver en una de las habitaciones del inmueble. Según la información preliminar, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que explicaría el olor que alertó a la comunidad para dar aviso a las autoridades.

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que uniformados ingresan a la vivienda, en donde había ganchos de ropa colgados y en el suelo, ropa desordenada en un sofá y en varias partes de la sala y la cocina y hasta un palo de escoba tumbado. Uno de los policías se acercó a la habitación y confirmó la presencia de un cadáver. En el operativo participaron integrantes de la Policía, personal de seguridad privada del conjunto y miembros del organismo de socorro, quienes permanecieron en el lugar mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. Tras confirmar el hallazgo, los bomberos entregaron oficialmente la escena a las autoridades judiciales y policiales, encargadas de adelantar las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las circunstancias en que se dio el caso.