Atlético Nacional apela a la fe y a los mensajes positivos de sus hinchas para la remontada

Atlético Nacional no baja los brazos y continúa alimentando la ilusión de una remontada histórica en la final de la Liga BetPlay-I, luego de la contundente derrota 3-0 sufrida frente a Junior en el partido de ida disputado en el estadio Romelio Martínez. Con una estrategia emocional enfocada en fortalecer el vínculo entre el equipo y su afición, el club verdolaga publicó un video en sus redes sociales recopilando algunos de los mensajes más emotivos enviados por los hinchas. La pieza audiovisual concluye con la frase “unidos somos más fuertes”, buscando generar un ambiente de optimismo y respaldo de cara al decisivo encuentro de vuelta, que se disputará este lunes desde las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot.

Esta campaña motivacional se suma a una medida inédita anunciada por la institución: devolverá el dinero de las boletas a aquellos aficionados que no crean en la remontada. La decisión causó revuelo entre los seguidores y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. En otro video difundido por el club, Nacional adoptó un tono autocrítico al reconocer el bajo nivel mostrado en Barranquilla. “Hay que decirlo con claridad y con la frente en alto: no jugamos a la altura de nuestra historia. Reconocerlo también nos hace grandes”, expresó el mensaje institucional. La comunicación también apeló al espíritu competitivo y resiliente que históricamente ha caracterizado al club antioqueño. “Tropezamos, sufrimos injusticias. Aquí no sacamos disculpas. Aquí caemos solo para levantarnos. Somos Atlético Nacional, el equipo más grande del país”, señala el video. Además, el club recordó que ha sabido sobreponerse a escenarios adversos en diferentes momentos de su historia deportiva, alimentando así la esperanza de una nueva gesta. “Tenemos historia. Hemos remontado escenarios que parecían imposibles y lo haremos de nuevo”, afirma el mensaje.

Sin embargo, el fragmento que más llamó la atención fue el dirigido a los aficionados que perdieron la fe tras la dura derrota en Barranquilla. “A los que se desilusionaron y hoy les cuesta creer en la remontada, les devolveremos el dinero de su boleta, porque ese lugar lo ocupará alguien que crea en nosotros. Nos vemos en casa, porque juntos somos más fuertes”, expresó el club. Atlético Nacional informó que el plazo para solicitar la devolución del dinero está habilitado desde este jueves 4 de junio hasta este viernes 5 de junio a las 10:00 p.m.