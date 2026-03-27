Tráfico aéreo internacional supera el 12% de crecimiento y sostiene la industria en 2026

El transporte aéreo mundial mantiene su senda de crecimiento en 2026, aunque con señales de desaceleración frente al impulso registrado tras la pandemia. Así lo revela el más reciente informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que confirma un aumento interanual de la demanda de pasajeros durante febrero, impulsado principalmente por los viajes internacionales.
De acuerdo con el reporte, el tráfico aéreo global —medido en ingresos por pasajero-kilómetro (RPK)— creció a doble dígito en comparación con el mismo mes del año anterior.
Sin embargo, este avance empieza a estabilizarse en línea con un contexto económico más retador, marcado por la inflación, los costos operativos y una menor velocidad en el gasto de los consumidores.