Tráfico aéreo internacional supera el 12% de crecimiento y sostiene la industria en 2026

El transporte aéreo mundial mantiene su senda de crecimiento en 2026, aunque con señales de desaceleración frente al impulso registrado tras la pandemia. Así lo revela el más reciente informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que confirma un aumento interanual de la demanda de pasajeros durante febrero, impulsado principalmente por los viajes internacionales. De acuerdo con el reporte, el tráfico aéreo global —medido en ingresos por pasajero-kilómetro (RPK)— creció a doble dígito en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, este avance empieza a estabilizarse en línea con un contexto económico más retador, marcado por la inflación, los costos operativos y una menor velocidad en el gasto de los consumidores.

Le puede interesar: Cambio en slots en Aeropuerto El Dorado podría traducirse en tiquetes más caros, advierte IATA El segmento internacional continúa siendo el principal motor del sector. La reapertura de rutas, el fortalecimiento de la conectividad y el aumento de la demanda turística han sostenido el crecimiento en mercados clave, especialmente en regiones con alta dinámica de viajes de largo alcance. De otro lado, los mercados domésticos presentan un comportamiento más desigual, con algunas economías mostrando signos de enfriamiento. En paralelo, la capacidad de las aerolíneas también ha venido aumentando, lo que ha permitido atender la demanda creciente, pero ha generado una leve estabilización en los factores de ocupación. Aun así, estos indicadores se mantienen en niveles históricamente altos, lo que refleja una industria que sigue operando con alta eficiencia. Willie Walsh, director general de IATA, advirtió que, aunque los resultados son positivos, el sector enfrenta desafíos relevantes. Lea más: Pese a impuestos, tiquetes aéreos en Colombia sí han bajado de precio; esta es la explicación de la IATA Entre ellos se destacan el incremento en los costos de operación —especialmente combustible y mantenimiento—, las limitaciones en la cadena de suministro y la presión por avanzar en objetivos de sostenibilidad. “Si bien la demanda sigue creciendo, estamos viendo una normalización del mercado. La industria entra en una fase donde la disciplina en costos y la eficiencia operativa serán determinantes”, ha señalado Walsh en el informe.

América Latina mantiene el ritmo, pero con retos

En el caso de América Latina, el comportamiento del tráfico aéreo sigue siendo favorable, con aerolíneas que continúan ampliando rutas y fortaleciendo su oferta. No obstante, el desempeño de la región estará Condicionado por variables como la estabilidad económica, la volatilidad del precio del combustible y la evolución del turismo internacional. Además, factores como la devaluación de algunas monedas locales y el encarecimiento de los tiquetes podrían incidir en la demanda en los próximos meses, especialmente en los viajes domésticos. Conozca también: Ecopetrol dice que garantiza suministro de combustible para aviación, pero la crisis se agrava en aeropuertos

Un sector que entra en fase de ajuste