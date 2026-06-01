Ni el dólar barato las salva: 6 de cada 10 agencias de viajes reportan caída en su rentabilidad, según Anato

La volatilidad afecta las ganancias

De acuerdo con la encuesta realizada entre agencias asociadas a Anato durante su Asamblea General Ordinaria, el 32,3% de las empresas aseguró que su rentabilidad se ha visto afectada entre 1% y 10% debido a los movimientos del dólar. A esto se suma un 28,5% que reportó impactos entre 11% y 20%, lo que significa que cerca del 60% de las agencias encuestadas ha sufrido algún grado de afectación en sus utilidades por cuenta de la volatilidad cambiaria. Los resultados muestran además que el problema es aún más severo para algunas compañías. El 14,6% señaló pérdidas en rentabilidad de entre 21% y 30%, mientras que el 10,8% reportó impactos superiores al 30%. Solo el 13,8% de las agencias afirmaron no haber sentido efectos negativos derivados del comportamiento del dólar. Para Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, la situación responde a la forma en que opera el negocio turístico. “Aunque una TRM a la baja suele verse como un incentivo para el turismo emisivo, la realidad operativa de nuestras agencias es mucho más compleja debido a la brecha temporal entre la cotización y el pago a proveedores internacionales. La volatilidad sigue golpeando los márgenes de ganancia”, explicó. Lea más: Hasta 120.000 colombianos viajarían al Mundial 2026 a alentar a La Tricolor con costos de $20 millones por persona

Viajar al exterior es más barato, pero no más rentable para las agencias.

La reducción del precio del dólar ha impulsado el interés de muchos colombianos por viajar fuera del país, ya que los paquetes turísticos, boletos y servicios internacionales resultan más económicos. Sin embargo, para las agencias el panorama es distinto. Gran parte de las operaciones se negocian con anticipación y depende de los momentos en que se cotizan los servicios, se cierran las ventas y se realizan los pagos a proveedores en el exterior. Esto significa que una variación abrupta en la tasa de cambio puede terminar reduciendo los márgenes de ganancia, incluso cuando aumenta la demanda de viajes.

Colombia también pierde competitividad para atraer turistas

El fortalecimiento del peso colombiano no solo afecta el turismo emisor. Anato advirtió que una moneda local más fuerte también puede impactar la llegada de visitantes internacionales. Cuando el peso gana valor frente al dólar, Colombia puede percibirse como un destino más costoso para los viajeros extranjeros, reduciendo parte de la ventaja competitiva que históricamente ha tenido frente a otros países de la región. A este escenario se suman otros factores que, según el gremio, continuará afectando la competitividad turística del país. Entre ellos aparecen la percepción de seguridad, la informalidad en algunos segmentos del sector y las alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros para sus ciudadanos. Conozca también:Precios de billetes aéreos subieron 14% en los últimos días en Colombia, tras crisis en Medio Oriente

Piden monitorear los riesgos del sector

Desde Anato señaló que los resultados del sondeo reflejan la necesidad de seguir monitoreando de cerca variables como la tasa de cambio, el comportamiento de la economía y los factores que afectan la competitividad del turismo colombiano. El gremio advirtió que tanto el turismo emisivo como el receptivo enfrenta desafíos derivados del contexto económico actual, por lo que considera fundamental desarrollar estrategias que permitan mitigar los efectos de la volatilidad cambiaria y fortalecer la posición de Colombia como destino turístico en los mercados internacionales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí

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