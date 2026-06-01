Ni el dólar barato las salva: 6 de cada 10 agencias de viajes reportan caída en su rentabilidad, según Anato

La caída del dólar que han celebrado millas de colombianos que planean viajar al exterior este año no necesariamente está beneficiando a las agencias de viajes. Por el contrario, la volatilidad cambiaria se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para el sector turístico, al punto que cerca de Seis de cada diez agencias reportan afectaciones en su rentabilidad durante 2026.
Así lo reveló un reciente sondeo realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que evidencia cómo las fluctuaciones de la tasa de cambio están impactando los márgenes de ganancia de las empresas del sector, pese a que el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar en lo corrido del año.
Según cifras del gremio, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) acumula una reducción de 3,6% frente al cierre de 2025. Aunque este comportamiento abarata los viajes internacionales para los colombianos, no se traduce automáticamente en mejores resultados financieros para las agencias.
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