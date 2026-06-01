Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ni el dólar barato las salva: 6 de cada 10 agencias de viajes reportan caída en su rentabilidad, según Anato

Aunque la tasa de cambio ha bajado 3,6% en lo corrido de 2026, cerca del 60% de las agencias de viajes en Colombia asegura que la volatilidad del dólar ha afectado sus ganancias, según un sondeo de Anato.

  • Las agencias de viajes advierten que las fluctuaciones del dólar siguen afectando sus márgenes, pese al fortalecimiento del peso colombiano. FOTO: ANATO
    Las agencias de viajes advierten que las fluctuaciones del dólar siguen afectando sus márgenes, pese al fortalecimiento del peso colombiano. FOTO: ANATO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

La caída del dólar que han celebrado millas de colombianos que planean viajar al exterior este año no necesariamente está beneficiando a las agencias de viajes. Por el contrario, la volatilidad cambiaria se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para el sector turístico, al punto que cerca de Seis de cada diez agencias reportan afectaciones en su rentabilidad durante 2026.

Así lo reveló un reciente sondeo realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que evidencia cómo las fluctuaciones de la tasa de cambio están impactando los márgenes de ganancia de las empresas del sector, pese a que el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar en lo corrido del año.

Según cifras del gremio, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) acumula una reducción de 3,6% frente al cierre de 2025. Aunque este comportamiento abarata los viajes internacionales para los colombianos, no se traduce automáticamente en mejores resultados financieros para las agencias.

Le puede interesar:¿Mercados celebran resultado electoral? Peso colombiano lidera ganancias y dólar se hunde a valores no vistos desde abril

La volatilidad afecta las ganancias

De acuerdo con la encuesta realizada entre agencias asociadas a Anato durante su Asamblea General Ordinaria, el 32,3% de las empresas aseguró que su rentabilidad se ha visto afectada entre 1% y 10% debido a los movimientos del dólar.

A esto se suma un 28,5% que reportó impactos entre 11% y 20%, lo que significa que cerca del 60% de las agencias encuestadas ha sufrido algún grado de afectación en sus utilidades por cuenta de la volatilidad cambiaria.

Los resultados muestran además que el problema es aún más severo para algunas compañías. El 14,6% señaló pérdidas en rentabilidad de entre 21% y 30%, mientras que el 10,8% reportó impactos superiores al 30%.

Solo el 13,8% de las agencias afirmaron no haber sentido efectos negativos derivados del comportamiento del dólar.

Para Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, la situación responde a la forma en que opera el negocio turístico.

“Aunque una TRM a la baja suele verse como un incentivo para el turismo emisivo, la realidad operativa de nuestras agencias es mucho más compleja debido a la brecha temporal entre la cotización y el pago a proveedores internacionales. La volatilidad sigue golpeando los márgenes de ganancia”, explicó.

Lea más: Hasta 120.000 colombianos viajarían al Mundial 2026 a alentar a La Tricolor con costos de $20 millones por persona

Viajar al exterior es más barato, pero no más rentable para las agencias.

La reducción del precio del dólar ha impulsado el interés de muchos colombianos por viajar fuera del país, ya que los paquetes turísticos, boletos y servicios internacionales resultan más económicos.

Sin embargo, para las agencias el panorama es distinto. Gran parte de las operaciones se negocian con anticipación y depende de los momentos en que se cotizan los servicios, se cierran las ventas y se realizan los pagos a proveedores en el exterior.

Esto significa que una variación abrupta en la tasa de cambio puede terminar reduciendo los márgenes de ganancia, incluso cuando aumenta la demanda de viajes.

Colombia también pierde competitividad para atraer turistas

El fortalecimiento del peso colombiano no solo afecta el turismo emisor. Anato advirtió que una moneda local más fuerte también puede impactar la llegada de visitantes internacionales.

Cuando el peso gana valor frente al dólar, Colombia puede percibirse como un destino más costoso para los viajeros extranjeros, reduciendo parte de la ventaja competitiva que históricamente ha tenido frente a otros países de la región.

A este escenario se suman otros factores que, según el gremio, continuará afectando la competitividad turística del país.

Entre ellos aparecen la percepción de seguridad, la informalidad en algunos segmentos del sector y las alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros para sus ciudadanos.

Conozca también:Precios de billetes aéreos subieron 14% en los últimos días en Colombia, tras crisis en Medio Oriente

Piden monitorear los riesgos del sector

Desde Anato señaló que los resultados del sondeo reflejan la necesidad de seguir monitoreando de cerca variables como la tasa de cambio, el comportamiento de la economía y los factores que afectan la competitividad del turismo colombiano.

El gremio advirtió que tanto el turismo emisivo como el receptivo enfrenta desafíos derivados del contexto económico actual, por lo que considera fundamental desarrollar estrategias que permitan mitigar los efectos de la volatilidad cambiaria y fortalecer la posición de Colombia como destino turístico en los mercados internacionales.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué porcentaje de agencias de viajes ha perdido rentabilidad en 2026?
Según Anato, cerca del 60% de las agencias en Colombia reporta afectaciones en su rentabilidad debido a la volatilidad del dólar.
¿Viajar al exterior es más barato por la caída del dólar?
Sí, para los viajeros colombianos los paquetes internacionales pueden ser más económicos, pero esto no significa mayores ganancias para las agencias.
¿Cómo afecta la tasa de cambio al turismo en Colombia?
Un peso más fuerte reduce costos para viajeros, pero puede hacer a Colombia menos atractiva para turistas extranjeros.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos