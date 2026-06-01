Estas fueron las irregularidades y denuncias que encendieron las alertas de la MOE en la primera vuelta presidencial

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, realizada el 31 de mayo en Colombia, recibió 319 reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades electorales en distintas regiones del país.
La organización presentó el balance al cierre de la jornada, en la que resultó ganador el candidato Abelardo de la Espriella, y señaló que las denuncias estuvieron relacionadas con posibles afectaciones al voto libre, dificultades logísticas, problemas en puestos de votación y situaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
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