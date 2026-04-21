Hasta 120.000 colombianos viajarían al Mundial 2026 a alentar a La Tricolor con costos de $20 millones por persona

A falta de 51 días para el inicio del Mundial de Norteamérica-2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, los colombianos ya alistan los últimos detalles para atiborrar las sedes en las que se presentará el seleccionado tricolor, en sus tres partidos de fase de grupos. Y es que un balance de la fintech local, Littio, proyecta que entre 80.000 y 120.000 colombianos se desplazarán hacia las sedes mundialistas, tomando como base datos de Migración Colombia, Anato, plataformas de viaje y el antecedente de la más reciente cita orbital a la que asistió la selección, Rusia-2018, al que asistieron más de 36.000 connacionales. Adicionalmente, se suma los nacionales que están radicados en Estados Unidos, que ya superan los 1,2 millones de personas. De por sí, la creciente demanda que tendrá Norteamérica-2026 ya se refleja en que las reservas de viaje desde territorio nacional crecieron 55% frente al año anterior, con incrementos de hasta 195% desde Medellín. Además, las búsquedas de vuelos a Miami se triplicaron, mientras que las dirigidas a Ciudad de México se multiplicaron por siete tras el sorteo de grupos. Pero más allá del entusiasmo, hay un factor que empieza a pesar y es, precisamente, el costo real del viaje. Le puede interesar: Millonario truco de la FIFA: creó 16 cuentas de Instagram por cada sede del Mundial 2026 para buscar más plata

Un Mundial histórico y también el más costoso

Miami y Ciudad de México concentran la mayor demanda de viajeros colombianos para el Mundial 2026. FOTO: COLPRENSA

El torneo, que arrancará el 11 de junio, será el que tendrá más seleccionados en la historia del fútbol, con 48 combinados, 104 partidos y 16 ciudades sede. Ese tamaño también se traduce en precios elevados para los aficionados. Cabe recordar que La Tricolor jugará dos de sus tres partidos en México (ante Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Azteca y contra R.D. Congo el 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara). Y el último de grupos, en Miami frente a Portugal el 27 de junio. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con estimaciones de Littio, las boletas oficiales para los partidos de Colombia oscilan entre US$60 y US$700, aunque en el mercado de reventa pueden alcanzar cifras mucho más altas. En encuentros de alta demanda, como el de Colombia frente a Portugal en Miami, los precios se disparan hasta alcanzar US$78.563 en categoría 1, niveles poco accesibles para la mayoría de los hinchas. Con ese panorama, un colombiano que quiera asistir a dos o tres partidos necesitaría entre $12 y $20 millones, incluyendo transporte, hospedaje y entradas. “El viaje al Mundial se está convirtiendo en una de las decisiones financieras más importantes del año para muchas familias. La diferencia entre planificar y no hacerlo puede ser de hasta un millón de pesos por persona”, explicó Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio. Lea más: ¿Cómo conseguir boletas para el Mundial 2026 en la fase actual de venta?

Aspectos que podrían influir en los precios

Pero más allá del precio de las boletas, el mayor impacto en el presupuesto suele venir de factores menos visibles. “A esto se suma un factor poco visible: muchas plataformas internacionales permiten pagar en pesos, pero aplican márgenes ocultos en la conversión que pueden encarecer la operación entre un 3% y un 8%. En una boleta de US$265, esto puede representar más de $80.000 adicionales. En este contexto, lo más recomendable es pagar en la moneda original y, en lo posible, contar con dólares digitales previamente adquiridos para evitar sobrecostos por conversión”, explicó Christian Knudsen. Muchas de estas plataformas aplican márgenes ocultos en la conversión de entre 3% y 8%, lo que termina inflando el costo final de cada transacción. A esto se suman los retiros en cajeros internacionales, con cobros de hasta US$7 por operación, y los recargos por pagos con tarjeta en el exterior. Por ende, para los nacionales que viajarán les podría servir la tarjeta débito de Littio que permite pagar en el exterior sin cargos por transacciones internacionales, lo que en un viaje de $10 millones puede representar un ahorro de hasta $300.000. En contraste, el comportamiento reciente del dólar, que se ha ubicado alrededor de los $3.590, abre una ventana para quienes puedan anticipar la compra de divisas y reducir la exposición a la volatilidad. El destino también influye evidentemente en el valor. Por ejemplo, México es la opción más accesible, tanto por costos como por la ausencia de visa, mientras que Estados Unidos, especialmente Miami, aunque concentra la mayor demanda, también tiene los gastos más altos. Conozca también: Un trayecto de $46.000 podría subir a $360.000 en el metro de Nueva York durante el Mundial

Viajar sin boleta también será la norma