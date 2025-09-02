“Hay incertidumbre en el Suroeste por áreas de protección para producción de alimentos”: secretario de Desarrollo Económico

El campo colombiano ha sido, por décadas, la base de la seguridad alimentaria del país. No obstante, a pesar de su enorme potencial, el agro aún no despega al ritmo que se espera: hoy aporta el 8,4% al PIB nacional, pero de las 40 millones de hectáreas con vocación agrícola, apenas 7 millones están cultivadas.
A esta realidad se suman problemas estructurales que se repiten año tras año: altos niveles de informalidad, precios poco justos para los productores, cadenas de intermediación que restan rentabilidad y una marcada escasez de mano de obra calificada.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, explicó las estrategias e inversiones que se están impulsando desde la administración, los principales retos que enfrenta hoy el agro antioqueño, la apuesta para convertir al departamento en un hub de innovación agropecuaria y las razones de la oposición a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).