“Hoy la cancha nos favorece en aranceles, Colombia tiene la posibilidad de vender más café a EE. UU.”: Asoexport

El mercado mundial del café vive una sacudida histórica desde que Estados Unidos impuso nuevos aranceles, en especial al grano brasileño y al procesado suizo. En apenas 18 días, la dinámica comercial está cambiando y Colombia aparece como uno de los grandes beneficiados.
En entrevista con Gustavo Andrés Gómez, presidente ejecutivo de Asoexport, el dirigente gremial explica cómo esta coyuntura abre espacio para crecer en exportaciones tanto de café verde como de café tostado, generar más divisas y, sobre todo, llevar mayores ingresos a los productores en las zonas cafeteras del país.
