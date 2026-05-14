Edición “Mundial” de Aguardiente Antioqueño ya está en el mercado

La campaña fue lanzada este miércoles 13 de mayo en el Hotel Dan Carlton de Medellín, la presentación estuvo acompañada por una escena enfocada en la pasión futbolera y contó con la participación del exarquero de la Selección Colombia Faryd Mondragón.

Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el inicio de la Copa del Mundo 2026 los países comienzan a prepararse para recibir lo que será la mayor fiesta del fútbol a nivel global. Entre camisetas tricolor, música en vivo y una celebración que festejó a algunos jugadores de la Selección, la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA , presentó su campaña “Nación pa’ las que sea” , que busca acompañar a los colombianos durante el evento mundialista con una edición especial de Aguardiente Antioqueño alusiva al torneo.

Ryan Castro es el fundador de la campaña, “Nación pa’ las que sea”. En el video de lanzamiento, el artista explica que el propósito de la iniciativa es celebrar aquello que une a los colombianos alrededor del fútbol y la identidad nacional, “aquí conviven los orgullosamente agropecuarios, los originales, los más chimbas, los sencillos, los de siempre o los de la última moda”, expresa durante la pieza audiovisual.

La estrategia llegará al mercado con 490.000 unidades distribuidas a nivel nacional y otras 170.000 destinadas al mercado internacional. Además, la campaña contempla presencia en más de 3.000 puntos de venta y activaciones como “Si Colombia gana, Antioqueño paga” para compras por internet, “tropas mundialistas”, concursos, actividades promocionales y la dinámica “raspe y gane”, entre otras iniciativas dirigidas a los consumidores.

Como parte de las acciones de la campaña, la FLA también entregará 10.000 pines de DirecTV para que los consumidores puedan acceder a la cobertura de los 104 partidos del Mundial 2026. “Nosotros, además de aguardiente, vendemos alegría y la Selección Colombia transmite felicidad. Qué mejor que poder festejar con la selección sus victorias con el mayor pedido de los colombianos, que es el Aguardiente Antioqueño”, aseguró Esteban Ramos, gerente general de la FLA, durante el lanzamiento.

El evento de presentación de la campaña cerró con un brindis liderado por el exarquero de la Selección Colombia, Faryd Mondragón: “Tenemos que iniciar siendo parte de la Nación pa’ las que sea como corresponde, con un brindis. Que empiece la fiesta del Mundial y que gane Colombia. Salud”