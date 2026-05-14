Edición “Mundial” de Aguardiente Antioqueño ya está en el mercado

Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el inicio de la Copa del Mundo 2026 los países comienzan a prepararse para recibir lo que será la mayor fiesta del fútbol a nivel global. Entre camisetas tricolor, música en vivo y una celebración que festejó a algunos jugadores de la Selección, la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, presentó su campaña “Nación pa’ las que sea”, que busca acompañar a los colombianos durante el evento mundialista con una edición especial de Aguardiente Antioqueño alusiva al torneo.
La campaña fue lanzada este miércoles 13 de mayo en el Hotel Dan Carlton de Medellín, la presentación estuvo acompañada por una escena enfocada en la pasión futbolera y contó con la participación del exarquero de la Selección Colombia Faryd Mondragón.