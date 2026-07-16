Cinco recomendaciones para reducir el consumo de energía ante el fenómeno de El Niño

El consumo de energía continúa creciendo en Colombia y Antioquia en medio de las altas temperaturas y del aumento de la actividad económica. Ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre de 2026, expertos advierten que empresas y sectores productivos deben prepararse para hacer un uso más eficiente de la electricidad. De acuerdo con datos de XM, el consumo de energía en Colombia alcanzó los 7.217,24 gigavatios hora (GWh) en abril de 2026, un incremento del 6,7% frente al mismo mes del año anterior. En Antioquia, el consumo también aumentó un 5,47% durante mayo, impulsado principalmente por el sector industrial, minero y las altas temperaturas.

Según el Ministerio de Ambiente, el fenómeno de El Niño alcanzaría su mayor intensidad entre septiembre y diciembre de este año, lo que podría aumentar la presión sobre el sistema eléctrico nacional. Frente a este panorama, expertos de Azimut Energía elaboraron una hoja de ruta con cinco acciones que, según la compañía, podrían ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo energético de empresas y organizaciones.

Entre las recomendaciones figura implementar sistemas inteligentes de monitoreo para identificar desperdicios de energía en tiempo real, reemplazar luminarias tradicionales por tecnología LED con sensores de movimiento e impulsar proyectos de autogeneración mediante paneles solares y sistemas de almacenamiento con baterías. También aconsejan eliminar las llamadas ”cargas fantasma”, es decir, equipos que permanecen conectados en modo de espera y continúan consumiendo electricidad, así como realizar mantenimiento permanente a los sistemas de aire comprimido en la industria para evitar fugas que incrementen el gasto energético. Lea aquí: ¿Le llega más cara la factura? Medellín lidera alza en precio de servicios con una inflación de 6,92% ”Los diferentes sectores económicos antioqueños no pueden apagar su producción en medio de esta situación, sino prepararse para hacer un uso eficiente de la energía”, señaló Santiago Uribe, cofundador de Azimut Energía. Las proyecciones de XM indican que el riesgo de desabastecimiento eléctrico podría aumentar en los próximos años, por lo que expertos consideran que la eficiencia energética será una herramienta clave para reducir costos operativos y garantizar la continuidad de las actividades económicas durante los meses de mayor demanda. Entérese: Fenómeno de El Niño pone en riesgo ocho de las 10 principales exportaciones agrícolas de Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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