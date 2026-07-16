Cinco recomendaciones para reducir el consumo de energía ante el fenómeno de El Niño

El consumo de energía continúa creciendo en Colombia y Antioquia en medio de las altas temperaturas y del aumento de la actividad económica. Ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre de 2026, expertos advierten que empresas y sectores productivos deben prepararse para hacer un uso más eficiente de la electricidad.
De acuerdo con datos de XM, el consumo de energía en Colombia alcanzó los 7.217,24 gigavatios hora (GWh) en abril de 2026, un incremento del 6,7% frente al mismo mes del año anterior. En Antioquia, el consumo también aumentó un 5,47% durante mayo, impulsado principalmente por el sector industrial, minero y las altas temperaturas.