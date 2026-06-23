Air-e aumenta tarifa de energía en la Costa Caribe: kWh sube a $840

Los usuarios del servicio de energía atendidos por Air-e Intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira deberán asumir un nuevo incremento en sus facturas durante junio. Según el cuadro tarifario publicado por la compañía, el costo unitario de la energía pasó de $796 a $840,15 por kilovatio hora (kWh), lo que representa un aumento de $44,15, equivalente al 5,5%. La decisión llama la atención porque a comienzos de año la empresa había anunciado que mantendría estable la tarifa durante 2026 con el fin de reducir la presión económica sobre los hogares de la región Caribe. En ese momento, Air-e aseguró que su precio se encontraba alrededor de $80 por debajo del cobrado por otras comercializadoras de energía. La compañía explicó que el incremento obedece a variaciones en varios componentes que integran la tarifa final, entre ellos los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones del sistema eléctrico.

Air-e opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. FOTO: Air-e.

El aumento se produce en un contexto complejo para el sector energético. Por un lado, el fenómeno de El Niño ha elevado las temperaturas en gran parte del país, incrementando el consumo de electricidad debido al uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados. Además, la disminución de los niveles de los embalses ha encarecido el precio de la energía negociada en bolsa, un factor que termina reflejándose en las facturas de los usuarios. Lea más: “Un trino no liquida una empresa”: la orden de Petro contra Air-e que nadie quiere firmar por miedo al prevaricato La Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe cuestionó el ajuste tarifario y señaló que hubo incrementos en varios componentes del costo de la energía, especialmente en generación, transmisión y pérdidas reconocidas. No obstante, recordó que aún está pendiente la eliminación de la sobretasa del 20% a la comercialización que, según la organización, se aplica en la región Caribe y cuya eliminación podría reducir el costo del kilovatio hora.