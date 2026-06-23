Air-e aumenta tarifa de energía en la Costa Caribe: kWh sube a $840

Los usuarios del servicio de energía atendidos por Air-e Intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira deberán asumir un nuevo incremento en sus facturas durante junio. Según el cuadro tarifario publicado por la compañía, el costo unitario de la energía pasó de $796 a $840,15 por kilovatio hora (kWh), lo que representa un aumento de $44,15, equivalente al 5,5%.
La decisión llama la atención porque a comienzos de año la empresa había anunciado que mantendría estable la tarifa durante 2026 con el fin de reducir la presión económica sobre los hogares de la región Caribe. En ese momento, Air-e aseguró que su precio se encontraba alrededor de $80 por debajo del cobrado por otras comercializadoras de energía.
La compañía explicó que el incremento obedece a variaciones en varios componentes que integran la tarifa final, entre ellos los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones del sistema eléctrico.