Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Air-e aumenta tarifa de energía en la Costa Caribe: kWh sube a $840

La empresa anunció que el costo del kilovatio hora pasó de $796 a $840,15, en medio de la crisis financiera de la compañía y del impacto que genera el fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional.

  • El aumento de la tarifa de energía coincide con el deterioro financiero de Air-e y las altas temperaturas que elevan el consumo eléctrico en la región Caribe. FOTO: Colprensa.
    El aumento de la tarifa de energía coincide con el deterioro financiero de Air-e y las altas temperaturas que elevan el consumo eléctrico en la región Caribe. FOTO: Colprensa.
  • Air-e opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. FOTO: Air-e.
    Air-e opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. FOTO: Air-e.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 6 horas
bookmark

Los usuarios del servicio de energía atendidos por Air-e Intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira deberán asumir un nuevo incremento en sus facturas durante junio. Según el cuadro tarifario publicado por la compañía, el costo unitario de la energía pasó de $796 a $840,15 por kilovatio hora (kWh), lo que representa un aumento de $44,15, equivalente al 5,5%.

La decisión llama la atención porque a comienzos de año la empresa había anunciado que mantendría estable la tarifa durante 2026 con el fin de reducir la presión económica sobre los hogares de la región Caribe. En ese momento, Air-e aseguró que su precio se encontraba alrededor de $80 por debajo del cobrado por otras comercializadoras de energía.

La compañía explicó que el incremento obedece a variaciones en varios componentes que integran la tarifa final, entre ellos los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones del sistema eléctrico.

Air-e opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. FOTO: Air-e.
Air-e opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. FOTO: Air-e.

El aumento se produce en un contexto complejo para el sector energético. Por un lado, el fenómeno de El Niño ha elevado las temperaturas en gran parte del país, incrementando el consumo de electricidad debido al uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados. Además, la disminución de los niveles de los embalses ha encarecido el precio de la energía negociada en bolsa, un factor que termina reflejándose en las facturas de los usuarios.

Lea más: “Un trino no liquida una empresa”: la orden de Petro contra Air-e que nadie quiere firmar por miedo al prevaricato

La Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe cuestionó el ajuste tarifario y señaló que hubo incrementos en varios componentes del costo de la energía, especialmente en generación, transmisión y pérdidas reconocidas. No obstante, recordó que aún está pendiente la eliminación de la sobretasa del 20% a la comercialización que, según la organización, se aplica en la región Caribe y cuya eliminación podría reducir el costo del kilovatio hora.

A la situación climática se suma la incertidumbre financiera que rodea a Air-e. Hace pocos días, el presidente Gustavo Petro anunció la intención de liquidar la empresa, casi dos años después de que fuera intervenida por el Gobierno. La compañía acumula millonarias deudas, principalmente por la compra de energía en bolsa, una situación que ha generado preocupación entre los agentes del sector.

Expertos han advertido que la combinación de altas temperaturas, menores reservas hídricas y problemas financieros en las comercializadoras representa un desafío para la estabilidad del sistema eléctrico. Mientras tanto, miles de usuarios de la Costa Caribe deberán enfrentar un nuevo incremento en sus facturas en medio de un panorama marcado por la incertidumbre sobre el futuro de Air-e y la evolución de los costos de la energía en el país.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos