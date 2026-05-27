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Air-e podría quebrar a las plantas térmicas si no paga deuda de $1,5 billones antes de enero de 2027

Andeg alertó que la deuda de Air-e con las plantas térmicas ya alcanza $1,5 billones y podría provocar una crisis financiera en el sector en 2027. El gremio también advirtió que la reciente subasta de cargo por confiabilidad dejó un déficit de capacidad del 4%.

  • Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Foto: Cortesía
    Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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La crítica situación financiera de Air-e continúa escalando y generando preocupación entre las plantas térmicas del país. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, confirmó que la deuda total asciende actualmente a $2,3 billones y llegaría a los $3 billones al cierre de 2026.

De ese monto, cerca de $1,5 billones corresponden a obligaciones con las plantas térmicas, uno de los segmentos clave para garantizar el suministro eléctrico en Colombia, especialmente durante periodos de alta demanda o fenómenos climáticos como El Niño.

Castañeda advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses debido a que la deuda sigue creciendo pese a la intervención estatal de la empresa. Según explicó, en apenas 20 meses han pasado cinco interventores por Air-e sin que se haya logrado estabilizar financieramente la compañía.

“Para diciembre proyectamos que la deuda va a aumentar hasta $3 billones”, afirmó.

Andeg alerta riesgo de quiebra para las térmicas en 2027

El presidente de Andeg lanzó además una advertencia sobre el impacto que tendría el incumplimiento de Air-e sobre las generadoras térmicas.

“Si en enero esta empresa no ha honrado las deudas, las térmicas se pueden quebrar”, aseguró Castañeda, al referirse al deterioro de caja que enfrentan varias compañías del sector por la acumulación de cartera pendiente.

La preocupación del gremio radica en que las plantas térmicas dependen de los pagos del mercado eléctrico para cubrir costos operativos, combustibles y obligaciones financieras. Un retraso prolongado en los pagos podría afectar su liquidez y comprometer su capacidad de operación.

El escenario genera nuevas alertas sobre la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, en momentos en que el país aún enfrenta desafíos para asegurar nueva capacidad de generación de energía.

Subasta de energía dejó un déficit de 4%, según Andeg

A la crisis financiera de Air-e se suma la preocupación del gremio por los resultados de la más reciente subasta de cargo por confiabilidad, mecanismo mediante el cual el país busca garantizar suficiente energía para atender la demanda futura.

Según Castañeda, tras la reciente subasta aún quedó un déficit cercano al 4%, lo que obligaría al próximo Gobierno a realizar un nuevo proceso de contratación de capacidad energética.

“El próximo Gobierno tendrá que hacer una nueva subasta, pues esta última fue insuficiente”, afirmó.

Y cuestionó la efectividad de las dos subastas realizadas durante el actual Gobierno y aseguró que ninguna alcanzó los objetivos planteados para fortalecer la seguridad energética del país.

“No se logró el objetivo. Este Gobierno hizo dos subastas de cargo por confiabilidad y en ninguna cumplió el objetivo”, señaló el presidente de Andeg.

Noticia en desarrollo...

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