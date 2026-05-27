Air-e podría quebrar a las plantas térmicas si no paga deuda de $1,5 billones antes de enero de 2027

La crítica situación financiera de Air-e continúa escalando y generando preocupación entre las plantas térmicas del país. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, confirmó que la deuda total asciende actualmente a $2,3 billones y llegaría a los $3 billones al cierre de 2026.
De ese monto, cerca de $1,5 billones corresponden a obligaciones con las plantas térmicas, uno de los segmentos clave para garantizar el suministro eléctrico en Colombia, especialmente durante periodos de alta demanda o fenómenos climáticos como El Niño.
Castañeda advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses debido a que la deuda sigue creciendo pese a la intervención estatal de la empresa. Según explicó, en apenas 20 meses han pasado cinco interventores por Air-e sin que se haya logrado estabilizar financieramente la compañía.
“Para diciembre proyectamos que la deuda va a aumentar hasta $3 billones”, afirmó.