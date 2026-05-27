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Estudiante de 14 años murió tras desmayarse en clase de educación física en Medellín

La comunidad educativa de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, en Medellín, lamenta la muerte de Danier Romaña Mosquera, un estudiante de décimo grado que se desmayó durante una clase de educación física.

  • Un día después de su fallecimiento, compañeros y profesores lo despidieron con una misa, globos blancos y mensajes en su memoria. Foto: cortesía y captura del video de la conmemoración.
    Un día después de su fallecimiento, compañeros y profesores lo despidieron con una misa, globos blancos y mensajes en su memoria. Foto: cortesía y captura del video de la conmemoración.
  • Estudiante de 14 años murió tras desmayarse en clase de educación física en Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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El lunes 25 de mayo, en medio de un partido de fútbol durante una clase de Educación Física en la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar de Medellín, Danier Romaña Mosquera se desmayó. Pese a que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de atención y fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación acompañado de su madre, allí confirmaron que llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte policial del caso.

Danier tenía 14 años y cursaba décimo grado en la institución educativa. Hasta el momento, las autoridades no han precisado oficialmente las causas de su repentina muerte y avanzan en la recopilación de información para esclarecer lo ocurrido.

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La Secretaría de Educación de Medellín informó que, tras la emergencia, se activaron los protocolos institucionales y actualmente se brinda acompañamiento psicosocial a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

“Desde la Secretaría de Educación de Medellín lamentamos profundamente el fallecimiento de Danier Romaña Mosquera. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, compañeros y comunidad educativa en este difícil momento”, expresó la dependencia en un comunicado.

Estudiante de 14 años murió tras desmayarse en clase de educación física en Medellín

Un día después de su muerte, el día de ayer, martes 26 de mayo, la institución educativa realizó una misa y una jornada conmemorativa para despedir al estudiante. Con globos blancos, música y palabras de profesores y compañeros, la comunidad recordó a Danier, quien, según docentes y directivos, se destacaba por su excelencia académica.

Durante la ceremonia, una profesora dedicó unas palabras al menor frente a estudiantes y familiares. “¿Cómo se explica un vacío así? ¿Cómo se acepta que una voz no vuelva a responder el ‘presente’?”, expresó.

Hoy duele pensar que ya no escucharemos tus ocurrencias, ni volveremos a coincidir contigo en esos momentos simples que ahora parecen inmensos. Qué injusto se siente que alguien tan lleno de vida tenga que partir tan pronto”, añadió.

La docente concluyó diciendo: “Vamos a recordarte mucho, con dolor, con amor y con esa gratitud profunda de haber coincidido contigo”.

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