Estudiante de 14 años murió tras desmayarse en clase de educación física en Medellín

El lunes 25 de mayo, en medio de un partido de fútbol durante una clase de Educación Física en la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar de Medellín, Danier Romaña Mosquera se desmayó. Pese a que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de atención y fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación acompañado de su madre, allí confirmaron que llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte policial del caso.

Danier tenía 14 años y cursaba décimo grado en la institución educativa. Hasta el momento, las autoridades no han precisado oficialmente las causas de su repentina muerte y avanzan en la recopilación de información para esclarecer lo ocurrido.

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La Secretaría de Educación de Medellín informó que, tras la emergencia, se activaron los protocolos institucionales y actualmente se brinda acompañamiento psicosocial a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

“Desde la Secretaría de Educación de Medellín lamentamos profundamente el fallecimiento de Danier Romaña Mosquera. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, compañeros y comunidad educativa en este difícil momento”, expresó la dependencia en un comunicado.