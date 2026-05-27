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El Instituto Republicano Internacional desplegó delegación para observar las elecciones presidenciales en Colombia

La entidad llegará al país entre el 27 de mayo y el 1 de junio para evaluar el proceso electoral del 31 de mayo.

  • El IRI enviará observadores internacionales para las presidenciales del 31 de mayo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    El IRI enviará observadores internacionales para las presidenciales del 31 de mayo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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El Instituto Republicano Internacional (IRI) anunció el despliegue de una delegación de observadores electorales internacionales en Colombia entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 2026, con el objetivo de evaluar el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

La misión estará en Bogotá y en distintas regiones del país, donde sostendrá reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones civiles para analizar las condiciones del proceso electoral.

Siga leyendo: Elecciones 2026: fecha límite para votar en el exterior, ver su puesto de votación y requisitos para colombianos

La delegación será encabezada por el presidente del IRI, Daniel Twining, y trabajará junto a analistas y observadores de largo plazo de la organización. Durante su estadía en Colombia, la misión se reunirá con entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y representantes de diferentes sectores políticos y sociales.

El día de las elecciones, los observadores serán distribuidos en siete regiones del país, incluidas las zonas andina, caribe y pacífica, con el fin de monitorear la jornada electoral y recopilar información sobre el desarrollo de la votación.

La misión estará en Colombia entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 2026. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
La misión estará en Colombia entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 2026. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

Evaluación del proceso electoral y presentación de conclusiones

Daniel Twining señaló que el contexto electoral colombiano presenta varios desafíos de cara a los comicios presidenciales.

“Los colombianos llegan a esta importante jornada electoral con grandes expectativas sobre el futuro del país”, afirmó Daniel Twining. “Las autoridades electorales han trabajado arduamente para prepararse en un entorno difícil, pero la violencia electoral, el uso indebido de recursos estatales, las falsas narrativas de fraude y la cobertura mediática desequilibrada siguen siendo preocupaciones serias”.

El IRI indicó que la misión entregará sus conclusiones preliminares el 1 de junio. Estas observaciones estarán basadas en:

1. La evaluación preelectoral realizada por el instituto en marzo de 2026.

2. El análisis de las condiciones para unas elecciones consideradas creíbles antes de la votación.

3. La observación de la administración y desarrollo de la jornada electoral del 31 de mayo.

Los observadores serán desplegados en siete regiones durante la jornada electoral. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Los observadores serán desplegados en siete regiones durante la jornada electoral. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

Lea también: Ley seca en Medellín y Colombia por elecciones 2026: horarios, multas y restricciones

Posteriormente, la organización publicará un informe final con conclusiones temáticas y recomendaciones relacionadas con el período preelectoral y el proceso de votación.

El IRI recordó que desde 1983 ha organizado más de 270 misiones internacionales de observación electoral en distintos países. La entidad señaló que las actividades en Colombia se desarrollarán bajo los lineamientos de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta adoptados por las Naciones Unidas en 2005.

De acuerdo con la organización, las conclusiones de la misión estarán sustentadas en la legislación colombiana y en estándares internacionales en materia electoral. Además, precisó que las labores de observación se realizarán con imparcialidad y sin intervenir en el proceso electoral.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el IRI?
El Instituto Republicano Internacional (IRI) es una organización internacional que promueve procesos democráticos y participa en misiones de observación electoral en distintos países.
¿Por qué habrá observadores internacionales en Colombia?
La misión busca verificar que las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollen con transparencia, garantías democráticas y condiciones de seguridad adecuadas.
¿Qué hacen las misiones de observación electoral?
Evalúan aspectos como transparencia, participación ciudadana, libertad política y cumplimiento de estándares democráticos durante un proceso electoral..
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