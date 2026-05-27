El Instituto Republicano Internacional desplegó delegación para observar las elecciones presidenciales en Colombia

El Instituto Republicano Internacional (IRI) anunció el despliegue de una delegación de observadores electorales internacionales en Colombia entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 2026, con el objetivo de evaluar el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

La misión estará en Bogotá y en distintas regiones del país, donde sostendrá reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones civiles para analizar las condiciones del proceso electoral.

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La delegación será encabezada por el presidente del IRI, Daniel Twining, y trabajará junto a analistas y observadores de largo plazo de la organización. Durante su estadía en Colombia, la misión se reunirá con entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y representantes de diferentes sectores políticos y sociales.

El día de las elecciones, los observadores serán distribuidos en siete regiones del país, incluidas las zonas andina, caribe y pacífica, con el fin de monitorear la jornada electoral y recopilar información sobre el desarrollo de la votación.