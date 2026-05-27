El caleño Kapo cerró su gira en Medellín y ahora busca conquistar México con el Afro Rosa México Tour 2026

Hay noches que una ciudad no olvida. La que vivió Medellín y el Valle de Aburrá con Kapo fue una de esas. El cantante caleño cerró su gira “Por Si Alguien Nos Escucha” en Centauro Centro de Eventos de Envigado con un espectáculo que no solo marcó el final de una etapa, sino que consolidó su lugar entre los artistas más importantes del momento.

Desde que pisó la tarima, el público lo recibió con el alma: lleno total, voces cantando en coro y una conexión que va mucho más allá de la música. Esa que él y su gente han construido juntos desde el principio, cuando el sueño apenas estaba tomando forma.

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El paso de Kapo por el país fue mucho más que una suma de conciertos. En Bogotá logró lo que pocos artistas consiguen en una sola gira: dos Sold Out consecutivos en el Movistar Arena, confirmando que su música ya no solo entra por los oídos, sino directo por el pecho. Pereira lo recibió con la calidez de reencuentro, y Bucaramanga le dejó momentos que difícilmente olvidará. Pero fue Cali, su ciudad natal, la que le entregó el gesto más emotivo: un mural con su rostro junto al de su mamá, hoy parte del paisaje urbano y del corazón de los caleños.

La gira también contó con la presencia de Smirnoff Spicy Tamarindo como parte de la experiencia en los conciertos colombianos, una marca que apuesta por mezclar lo diferente para crear algo auténtico y vibrante.

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Detrás del show, las luces y los aplausos, hubo algo más profundo. Kapo repasó una a una las canciones que lo han convertido en una de las voces más queridas del género, agradeció a quienes lo han acompañado desde el inicio y dejó claro que esto apenas es la punta del iceberg. Su propuesta, que mezcla afrobeat, dancehall, reggae y ritmos caribeños, sigue encontrando nuevos públicos y rompiendo fronteras. Más que un cierre, el concierto en Medellín se sintió como el preludio de algo mucho más grande.