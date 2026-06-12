El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía

El Gobierno Nacional confirmó el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia, un evento climático que llegó cerca de tres meses antes de lo previsto y que podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde 1950. Ante este escenario, las autoridades intensificaron los llamados al ahorro de agua y energía, mientras activaron medidas preventivas para reducir los impactos sobre el abastecimiento, la agricultura, los ecosistemas y el sistema eléctrico. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones asociadas al fenómeno ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial. Los modelos climáticos internacionales muestran además una alta probabilidad de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y una posible permanencia hasta comienzos de 2027.

Según los análisis técnicos, existe un 96% de probabilidad de que las condiciones de El Niño continúen durante el trimestre noviembre-diciembre-enero y un 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte en ese mismo periodo.

¿Por qué preocupa la llegada de El Niño?

La principal preocupación radica en la reducción de las lluvias frente a los promedios históricos, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. El fenómeno también suele generar incrementos en la temperatura, mayor evaporación del agua disponible, disminución de los caudales de los ríos y reducción en los niveles de los embalses. Estas condiciones podrían afectar el abastecimiento de agua para las comunidades, la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y diversos ecosistemas. Además, aumentan los riesgos de incendios forestales y de episodios de deterioro de la calidad del aire. Le puede gustar: Cerca de 3.400 personas podrían estar muriendo a causa del calor cada día en la India Frente a este panorama, el Gobierno activó la alerta temprana nacional y reforzó las labores de monitoreo y coordinación con autoridades regionales para anticipar posibles impactos.

Las medidas que adoptó el Gobierno para enfrentar el fenómeno

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitieron un paquete de 17 medidas y recomendaciones dirigidas a entidades territoriales y proyectos con licencias ambientales. Entre las acciones se encuentran el fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico, priorizando el abastecimiento para consumo humano y actividades agrícolas, la implementación de sistemas de alerta temprana para incendios forestales, la revisión de instrumentos de ordenamiento territorial y la protección de la fauna silvestre y los ecosistemas estratégicos.

La Anla, por su parte, estableció siete lineamientos para proyectos licenciados ambientalmente, enfocados en la revisión de planes de contingencia, la actualización de programas de ahorro de agua y el fortalecimiento de los análisis operativos de centrales hidroeléctricas para prevenir afectaciones a comunidades y ecosistemas. Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente, afirmó que ‘prepararnos es cuidar la vida’ y destacó que las medidas buscan fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a fenómenos cada vez más intensos asociados al cambio climático.

El llamado del sector energético: ahorrar debe ser una práctica permanente

Incluso antes de la confirmación oficial del fenómeno, el Ministerio de Minas y Energía había expedido la Circular 40021 de 2026 para promover el ahorro y uso eficiente de la energía en las entidades públicas. La directriz establece que las entidades deben fijar metas medibles de ahorro energético, incorporar tecnologías más eficientes, realizar evaluaciones periódicas y fortalecer el uso de energías limpias. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, señaló que el ahorro no debe depender únicamente de la llegada de El Niño, sino convertirse en una práctica permanente que permita reducir costos en las facturas, mejorar la eficiencia y contribuir a la transición energética. La cartera también recomendó aprovechar al máximo la iluminación y ventilación natural, mantener los sistemas de aire acondicionado entre 22°C y 24°C, incorporar criterios de eficiencia energética en compras y contrataciones públicas, y acelerar la implementación de auditorías energéticas en edificios estatales.

¿Cómo pueden ahorrar energía los hogares durante El Niño?

Las recomendaciones también llegan a los hogares. El Grupo Energía Bogotá recordó que los momentos de mayor demanda eléctrica en Colombia se presentan entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., cuando millones de personas utilizan simultáneamente electrodomésticos, iluminación y dispositivos electrónicos. Entérese: Así es el plan para subir 12 metros el embalse de Hidroituango: ¿alcanzará antes de El Niño? Por ello, sugirió trasladar actividades de alto consumo energético, como el lavado y el planchado, a franjas de menor demanda, especialmente entre las 5:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto ayuda a disminuir la presión sobre el sistema eléctrico y reduce el riesgo de restricciones en escenarios de estrés energético. Los expertos también recomiendan utilizar las lavadoras con cargas completas, preferir ciclos cortos y emplear agua fría cuando sea posible. Estas medidas permiten reducir simultáneamente el consumo de energía y de agua.

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