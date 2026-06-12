El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía

El Gobierno Nacional confirmó el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia, un evento climático que llegó cerca de tres meses antes de lo previsto y que podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde 1950. Ante este escenario, las autoridades intensificaron los llamados al ahorro de agua y energía, mientras activaron medidas preventivas para reducir los impactos sobre el abastecimiento, la agricultura, los ecosistemas y el sistema eléctrico.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones asociadas al fenómeno ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial. Los modelos climáticos internacionales muestran además una alta probabilidad de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y una posible permanencia hasta comienzos de 2027.