Gobierno Petro le pone IVA a las compras por Amazon, Shein y Temu que superen los 50 dólares, con la emergencia económica

En uso de las facultades excepcionales del Estado de Emergencia Económica, amparadas en el Decreto 1390 de 2025, el Gobierno nacional expidió un nuevo paquete de medidas tributarias con un objetivo de conseguir un recaudo estimado de $11 billones para cerrar un faltante fiscal calculado en $16,3 billones.
La decisión llega tras el hundimiento de las leyes de financiamiento en el Congreso, y en un momento de fuertes presiones sobre el gasto público por salud, seguridad, subsidios y la atención de desastres naturales.