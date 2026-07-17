MinTrabajo propone contrato especial para futbolistas: jornada de 42 horas, descanso de 72 horas y más garantías laborales

Durante décadas, la relación laboral entre los futbolistas profesionales y los clubes en Colombia se rigió principalmente por las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y algunas disposiciones de la Ley del Deporte. Ahora, el Ministerio del Trabajo busca llenar ese vacío jurídico.
La cartera publicó para comentarios un proyecto de decreto que reglamenta por primera vez el contrato especial de trabajo para deportistas profesionales y miembros de cuerpos técnicos, una figura contemplada en la reforma laboral que busca adaptar las normas laborales a las particularidades del deporte profesional.
El borrador permanecerá en consulta pública entre el 6 y el 22 de julio de 2026, periodo durante el cual ciudadanos, clubes, ligas, federaciones y demás interesados podrán presentar observaciones antes de que el Gobierno decida si expide la versión definitiva.
De aprobarse, las nuevas reglas aplicarían tanto para deportistas colombianos como extranjeros que desarrollen actividades profesionales en el país y tendrían un impacto directo sobre disciplinas como el fútbol profesional, donde la contratación de jugadores y cuerpos técnicos concentra buena parte del empleo deportivo formal.
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