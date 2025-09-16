Andi advierte sobre graves efectos de la descertificación de EE. UU. en la economía colombiana

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. La medida, según el gremio, podría tener consecuencias adversas para la economía, el comercio exterior y la confianza de inversionistas internacionales.
La Andi recordó que en múltiples ocasiones ha insistido al Gobierno Nacional en la importancia de manejar con responsabilidad la relación estratégica con Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia y aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la institucionalidad democrática.
En contexto: Petro pierde certificación de EE. UU. por cantidad de cultivos ilícitos, producción de cocaína y retar a Trump, ¿qué sigue?