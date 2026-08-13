A partir del viernes, SuperGIROS habilita giros gratis para regiones afectadas por terremoto

SuperGIROS se sumó a la campaña de solidaridad con los afectados por el terremoto. Por esa razón facilitará el traslado de ayudas económicas hacia las regiones afectadas por el terremoto.
A partir del 14 de agosto de 2026, la compañía habilitará giros sin costo para las personas que envían dinero con destino a Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó.
La medida busca que las personas que quieran apoyar económicamente a familiares o ciudadanos afectados puedan enviar los recursos sin que el valor de la transacción disminuya la cantidad que finalmente recibe el destinatario.
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