Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones

Pese al desastre nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, la solidaridad de empresas, organizaciones y fundaciones se convirtió en un rayo de esperanza para miles de familias afectadas. Desde muy temprano, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, se articuló con diferentes organismos y empresas para brindar respuesta a la emergencia mediante insumos de primera necesidad. Asimismo, tras una convocatoria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diversas empresas, gremios, cooperativas y fundaciones se unieron con ayudas para los afectados, hasta el momento se encuentran en 13 departamentos y 357 municipios donde hubo daños en viviendas e infraestructura esencial. Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas son los territorios más impactados. “Este es apenas el comienzo. Seguiremos sumando empresas, fundaciones y ciudadanos de buen corazón para que la ayuda llegue a quienes hoy más la necesitan”, expresó Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo. En ese orden, el apoyo del sector privado va desde alimentos, agua y recursos económicos, hasta transporte, puntos de acopio, atención veterinaria y conectividad para las zonas que resultaron afectadas. Le puede interesar: Empresas se unen para ayudar a damnificados por el sismo: así puede donar

Congreso de la Andi

En esa movilización, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lidera una campaña nacional de solidaridad que arrancó con $2.000 millones para atender a los damnificados y apoyar las primeras labores de recuperación. Luego, con el paso de los minutos, ascendió a los $4.500 millones. Y al finalizar la tarde llegó a $8.817 millones. El anuncio se realizó durante la apertura del 11.º Congreso Empresarial Colombiano, en Cartagena, encuentro que incorporó una jornada especial de solidaridad con las regiones afectadas por el terremoto. El aporte inicial corresponde al 50% del valor de las inscripciones al Congreso, decisión adoptada por la Junta de Dirección General del gremio. Las primeras empresas que se sumaron fueron Unibol, Cofca, Indeleble, Alquería, Alpina, Pepsico, AM Logistics, Cesa, Minipack, Oxígeno del Sur. Bajo el lema #EmpresasUnidasPorColombia, la Andi también convocó a sus empresas afiliadas a sumar recursos y capacidades para atender la emergencia. La estrategia contempla la recepción de dinero, alimentos, kits de alimentación, productos de higiene, medicamentos e insumos de primera necesidad, que serán canalizados mediante organizaciones como ABACO, el Banco de Medicamentos y la Fundación Andi. El gremio señaló que la iniciativa no se limitará a la atención inmediata. Parte de los esfuerzos estarán orientados a preparar la etapa de reconstrucción de las zonas afectadas, para lo cual buscará articular las capacidades técnicas, financieras y operativas de las empresas. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, insistió en que la respuesta empresarial deberá ir más allá de las donaciones y concentrarse también en la capacidad de ejecutar proyectos directamente en los territorios. “Tenemos que convertir esta solidaridad en acción”, afirmó el dirigente gremial. Además de esta gran campaña, EL COLOMBIANO les presenta varias iniciativas empresariales para acompañar a los damnificados por el terremoto.

Productos de primera necesidad

Los centros de acopio reciben alimentos, productos de higiene, medicamentos y otros elementos que serán trasladados a las comunidades afectadas por el terremoto. FOTO EL COLOMBIANO

Una de las prioridades después de una emergencia de esta magnitud es garantizar el abastecimiento de las familias que perdieron sus viviendas, pertenencias o fuentes de sustento. Por ello, buena parte de los esfuerzos empresariales se concentró inicialmente en alimentos, agua, productos de aseo y otros artículos básicos. Entre las primeras organizaciones que se sumaron estuvo Grupo Éxito, que destinó una primera entrega de paquetes alimentarios para 3.500 familias ubicadas en Chocó, Pereira, Manizales, Cali y otros territorios afectados. La compañía también anunció que hasta el 15 de septiembre los colombianos podrán realizar aportes voluntarios a través de la estrategia Goticas, disponible en los almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, así como mediante la página de la Fundación Éxito. Lea más: Donaciones de empresas y la Andi ya suman $8.817 millones para damnificados del terremoto “Las emergencias suelen afectar con mayor fuerza a las mujeres gestantes, las madres lactantes y los niños y niñas en primera infancia. Por eso, actuar con rapidez y garantizar el acceso a alimentos nutritivos es fundamental para proteger su salud y bienestar”, señaló Diana Pineda, directora ejecutiva de la Fundación Éxito. A esta respuesta se sumó Tiendas Ara, que activó la entrega de 39 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, con un valor estimado cercano a $200 millones. La compañía comenzó a movilizar estos recursos después de conocer la magnitud de las afectaciones en el Pacífico colombiano. También D1, vinculada al grupo Valorem, se incorporó a las iniciativas empresariales para atender la emergencia. Canalizaron, a través de la Fundación Santo Domingo, la donación de 1.000 toneladas de comida. Por su parte, Alquería anunció un aporte de $500 millones para contribuir a la atención y recuperación de las zonas afectadas. Los recursos serán canalizados a través de la Andi y permitirán respaldar las acciones de gobiernos locales y Bancos de Alimentos, además de apoyar la reconstrucción de hogares de distribuidores y colaboradores de la compañía que resultaron afectados. La empresa también destinó cinco carrotanques de agua a Pereira, en coordinación con la Vicepresidencia de la República, la Gobernación de Risaralda y la Coordinación Departamental para la Gestión del Riesgo. A esto se sumó una primera entrega de cerca de 8.000 litros de producto desde la operación de Alquería en Palmira, que serán distribuidos con apoyo de ABACO entre las comunidades que requieren atención.

Sector privado ya a piensa en la reconstrucción

Mientras las primeras ayudas están enfocadas en responder a las necesidades inmediatas, algunas empresas y fundaciones ya plantean mecanismos para acompañar la recuperación de los territorios afectados. La Fundación Grupo Argos lanzó una campaña con una meta de $1.000 millones, cuyos recursos serán administrados por la Corporación Presentes. En este caso, las donaciones serán exclusivamente económicas, teniendo en cuenta que las autoridades territoriales están concentradas en la atención humanitaria inmediata en terreno. La organización explicó que cuenta con un programa para recoger recursos entre su equipo y definir su mejor uso junto con aliados territoriales, permitiendo también que personas naturales y empresas puedan aportar directamente. De forma complementaria, la Fundación Grupo Argos planteó utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos para priorizar posteriormente las zonas más golpeadas y contribuir a la reconstrucción de escuelas, vías e infraestructura esencial. Alquería también contempló una destinación de sus recursos para una etapa posterior. Parte de los $500 millones anunciados será utilizada para la reconstrucción de hogares de integrantes de su cadena que resultaron afectados, incluyendo una vivienda para la familia de un colaborador de uno de sus distribuidores que falleció como consecuencia de la emergencia.

También se convierten en acopios

Asimismo, la solidaridad empresarial se materializó en poner infraestructura y capacidad logística al servicio de la emergencia. FIAT, Jeep y RAM habilitaron algunos de sus concesionarios en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Chía como puntos de recepción de donaciones. La iniciativa está articulada con el corredor humanitario de ABACO, encargado de coordinar la recepción, consolidación y movilización de las ayudas hacia las zonas prioritarias. En este mismo frente, LAIKA puso a disposición 12 toneladas de ayudas, de las cuales siete corresponden a alimentos para perros y gatos y cinco a ayudas humanitarias. La compañía habilitó además algunas de sus tiendas como puntos de acopio para recibir concentrado, alimento húmedo, snacks, medicamentos y guacales para animales, así como alimentos no perecederos y medicamentos destinados a las personas afectadas. La empresa también anunció asesoría veterinaria virtual gratuita para familias cuyos perros o gatos hayan resultado afectados y destinará el 50% de las ventas realizadas durante la apertura de su nueva tienda en Bogotá, el 12 de agosto, para apoyar la atención de la emergencia. Conozca también: Ara y D1 se suman con toneladas de alimentos para los damnificados por el terremoto en Colombia

Corredor humanitario busca llevar ayudas

Uno de los principales desafíos después del terremoto es que los productos donados puedan llegar efectivamente a las comunidades que los necesitan. Para responder a ese reto, el Consejo Gremial Nacional y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) pusieron en marcha un corredor humanitario. La operación tiene centros principales de acopio en Buenaventura, Istmina, Manizales y Pereira, además de nodos intermedios en Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué y Medellín. Entre los productos que se requieren con mayor urgencia están agua embotellada, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos de consumo inmediato. También se reciben artículos de higiene personal y elementos de abrigo, como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, toallas, colchonetas y mantas. Para quienes prefieren realizar aportes económicos, ABACO habilitó canales para recibir las donaciones y posteriormente destinarlas a la atención de las comunidades afectadas. En paralelo, el Banco de Alimentos de Bogotá enviará cerca de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos durante esta semana. El primer envío será trasladado a Cartago, Valle del Cauca, uno de los municipios más afectados. Posteriormente, las ayudas llegarán a El Cairo y San José del Palmar, donde la organización estima que hay más de 4.000 familias afectadas.

Bancos facilitan las donaciones a afectados

El sector financiero también puso sus canales a disposición de los ciudadanos que quieran aportar dinero. Grupo Aval habilitó un total de 2.700 cajeros de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, además de la billetera dale!, para realizar donaciones destinadas a la Cruz Roja Colombiana. El procedimiento consiste en ingresar la tarjeta, seleccionar el módulo “Donaciones”, elegir la opción correspondiente a la Cruz Roja e ingresar la suma que se desea aportar. Por su parte, Fundación Bancolombia habilitó un canal para recibir ayudas destinadas a alimentación, atención hospitalaria, refugios y otras necesidades derivadas de la emergencia. Los aportes podrán realizarse en la cuenta de ahorros No. 24542391932, habilitada para que clientes, empleados y ciudadanos en general contribuyan con recursos para la atención humanitaria de las comunidades damnificadas. Puede leer: Satena lleva ayudas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto tras el sismo: así puede donar

Empresas también piensan en las mascotas

Las necesidades generadas por el terremoto no se limitan a las personas. Miles de animales de compañía también quedaron expuestos a la pérdida de viviendas y de sus elementos básicos. En este frente, LAIKA concentró parte de sus esfuerzos en la recolección de alimentos y elementos veterinarios. De las 12 toneladas de ayudas que puso a disposición, siete corresponden a alimento para perros y gatos. Además, en sus puntos de acopio se reciben medicamentos, guacales y otros productos para animales.

Transporte para que donaciones puedan llegar

La capacidad de transporte se convirtió en otro de los frentes en los que el sector privado puede contribuir a la emergencia, especialmente en territorios con dificultades de acceso. Satena puso en marcha una jornada solidaria para recolectar y transportar donaciones hacia Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto, aprovechando su operación aérea en el Pacífico. La campaña recibe alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos y otros elementos esenciales. Los ciudadanos pueden entregar sus aportes en puntos habilitados en Bogotá y Medellín. A esta iniciativa se sumó una alianza entre Alma Air, Ambulancias Aéreas de Colombia y Terpel, que puso capacidad aérea gratuita a disposición de la emergencia para trasladar medicamentos, insumos médicos y personal de salud. La primera misión salió este miércoles desde Medellín hacia Quibdó con donaciones de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC). En Medellín, la Alcaldía y DiDi habilitaron hasta dos solicitudes de arrendamiento a $0 al día en DiDi Express —una de ida y otra de regreso— para quienes trasladen donaciones hacia los puntos oficiales de recepción. Uber, por su parte, ofrece hasta dos trayectos con descuentos de hasta $22.000 cada uno hacia y desde centros de acopio de ABACO en Bogotá y Medellín. Mientras tanto, inDrive suspendió temporalmente el cobro por servicio a los conductores que operan en Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó, con el propósito de contribuir a la disponibilidad del servicio durante la emergencia.

Telecomunicaciones también se apuntan

En una emergencia, mantener abiertas las comunicaciones puede ser tan importante como hacer llegar alimentos o agua. Por eso, las empresas de telecomunicaciones también activaron medidas especiales para usuarios de las zonas afectadas. Claro, Tigo, WOM y Starlink anunciaron diferentes acciones para facilitar la conectividad en los departamentos golpeados por el terremoto, entre ellos Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Claro informó que sus clientes prepago recibirán durante siete días 2 GB de datos, minutos ilimitados y SMS, con activación automática. La compañía también activó una estrategia para recolectar alimentos no perecederos y productos de aseo mediante aportes de sus colaboradores y en alianza con el Banco de Alimentos y ABACO. Tigo habilitó 2 GB de datos gratuitos durante tres días para clientes prepago ubicados en Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. El beneficio se activa automáticamente y busca facilitar la comunicación durante la emergencia. Por su parte, WOM anunció beneficios diferenciados para sus clientes prepago y pospago. Los primeros recibirán datos y minutos adicionales, mientras que los usuarios pospago tendrán datos y voz ilimitados durante 15 días, además de una ampliación del plazo para el pago de sus facturas. Starlink también se sumó a las medidas de conectividad anunciadas para las zonas afectadas, con soluciones orientadas a mantener las comunicaciones en territorios donde la infraestructura tradicional pueda presentar dificultades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: