Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones

Pese al desastre nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, la solidaridad de empresas, organizaciones y fundaciones se convirtió en un rayo de esperanza para miles de familias afectadas.
Desde muy temprano, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, se articuló con diferentes organismos y empresas para brindar respuesta a la emergencia mediante insumos de primera necesidad.
Asimismo, tras una convocatoria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diversas empresas, gremios, cooperativas y fundaciones se unieron con ayudas para los afectados, hasta el momento se encuentran en 13 departamentos y 357 municipios donde hubo daños en viviendas e infraestructura esencial. Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas son los territorios más impactados.
“Este es apenas el comienzo. Seguiremos sumando empresas, fundaciones y ciudadanos de buen corazón para que la ayuda llegue a quienes hoy más la necesitan”, expresó Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo.
En ese orden, el apoyo del sector privado va desde alimentos, agua y recursos económicos, hasta transporte, puntos de acopio, atención veterinaria y conectividad para las zonas que resultaron afectadas.
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