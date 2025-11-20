ANH revisa impacto de decisión de Canacol de acogerse a la Ley de Quiebras y ordena vigilancia sobre sus operaciones

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que ya evalúa el alcance de la decisión de Canacol Energy de acogerse a la Ley de Quiebras en Canadá y los posibles efectos que esta medida pueda tener en sus operaciones en Colombia, donde la compañía es el segundo productor de gas más relevante después de Ecopetrol.

Durante la VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena, el presidente de la entidad, Orlando Velandia, señaló que el equipo técnico de la Agencia está evaluando con detalle la situación.

“Estamos analizando la declaración de Canacol para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, no solo las que tiene firmadas con el Estado a través de la Agencia, sino también las repercusiones que pueda generar con terceros. Este no es un tema que vayamos a pasar por alto”, afirmó Velandia.