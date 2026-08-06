Apps de domicilios piden a De la Espriella derogar nuevo decreto sobre seguridad social de los repartidores

Este jueves 6 de agosto surgió una nueva controversia entre el Gobierno Nacional y la apps de domicilios a raíz de la expedición del Decreto 0991 del 2026. La queja de las plataforma se debe al cambió de las reglas de juego en materia de seguridad social establecidas en la reforma laboral (Ley 2466 de 2025).
La denuncia la hizo Alianza In Colombia, gremio que agrupa a las principales plataformas digitales de reparto del país como Rappi y DiDi Food.
Según el gremio, la nueva reglamentación de Presidencia “incumple lo establecido en la Ley 2466 de 2025” y rompe el consenso que durante la discusión de la reforma laboral alcanzaron el Gobierno, diferentes bancadas del Congreso, las plataformas digitales y sectores mayoritarios de los repartidores.
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A su juicio, ese modelo había sido reconocido incluso como un referente internacional por buscar ampliar la protección social sin afectar las oportunidades de generación de ingresos.