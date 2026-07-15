Jornada laboral de 42 horas en Colombia: Abecé de los cambios para trabajadores y empresas

Esta semana entró en vigor la última etapa de la reducción gradual de la jornada laboral en Colombia. A partir de ahora, la jornada máxima legal pasa de 44 a 42 horas semanales, un cambio que obliga a las empresas a reorganizar turnos, ajustar contratos, revisar reglamentos internos y recalcular costos laborales.
La reducción coincide con otros cambios introducidos por la reforma laboral, como el aumento del recargo por trabajo en domingos y festivos, la redefinición del trabajo nocturno y nuevas obligaciones de control sobre las horas extras, configurando una de las mayores transformaciones del mercado laboral colombiano en los últimos años.
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Le explicamos el porqué de la medida y cuáles son los principales cambios que trae para trabajadores y empleadores.