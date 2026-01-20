Avicultores dicen que ya no aguantan más: el huevo barato les está generando pérdidas

Productores y colectivos agrícolas denuncian que hay “una crisis del huevo en Colombia”. Razón por la que vienen adelantando protestas y pidiendo la atención del Gobierno Nacional, pues alegan que la producción de ese alimento ya no es rentable.
El 12 de enero de 2026, productores agrícolas y avícolas mantuvieron bloqueos en el municipio de Cáqueza, sobre la vía al Llano, como una forma de protesta frente a la grave crisis económica que enfrenta el sector.
Los manifestantes aseguran que las protestas responden a la falta de respaldo del Estado y a las crecientes dificultades para sostener la actividad productiva en el campo.