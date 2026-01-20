Avicultores dicen que ya no aguantan más: el huevo barato les está generando pérdidas

Productores y colectivos agrícolas denuncian que hay “una crisis del huevo en Colombia”. Razón por la que vienen adelantando protestas y pidiendo la atención del Gobierno Nacional, pues alegan que la producción de ese alimento ya no es rentable. El 12 de enero de 2026, productores agrícolas y avícolas mantuvieron bloqueos en el municipio de Cáqueza, sobre la vía al Llano, como una forma de protesta frente a la grave crisis económica que enfrenta el sector. Entérese: Fedearroz pide garantías al Gobierno y propone retirar 250.000 toneladas de arroz para salvar cosecha nacional de 2026 Los manifestantes aseguran que las protestas responden a la falta de respaldo del Estado y a las crecientes dificultades para sostener la actividad productiva en el campo.

Bajos precios en finca y altos costos de producción

Uno de los principales reclamos está relacionado con la brecha entre los precios que reciben en finca y los costos reales de producción. Según los manifestantes, el pago por una cubeta de huevos oscila actualmente entre 5.000 y 6.000 pesos, una cifra muy por debajo del costo necesario para producirla.

La cuestión es que fabricar una cubeta implica un gasto de entre 10.000 y 11.000 pesos, lo que se traduce en pérdidas directas por cada unidad comercializada. Esta situación, afirman, hace insostenible la actividad y profundiza el endeudamiento del sector.

Eso obedece a una sobreproducción en el sector. Solo para tener una idea, el año pasado se produjeron 19.402 millones de unidades en el país, lo que significó un aumento de 7,67 % frente al 2024, según datos del gremio Fenavi. Esa realidad ha ocasionado que el precio de cada unidad se desplome. Cifras de Fenavi apuntan a que un huevo costaba alrededor de $331 a corte del 9 de enero de este año. La crisis se agrava, según los manifestantes, por la participación de intermediarios y grandes cadenas de distribución, que compran el producto a precios bajos en finca y lo venden al consumidor final por valores superiores.

Producir huevos no es rentable

De acuerdo con el movimiento Dignidad Agropecuaria, el sector avícola atraviesa una grave crisis del huevo. Según sus cálculos, actualmente un huevo se vende en el país a un precio promedio de 200 pesos, valor que se ha mantenido prácticamente estable durante años, mientras los demás insumos, servicios y costos de producción han aumentado de manera significativa. “Hace 20 años el salario mínimo era de $381.500, el ACPM costaba $3.352 por galón y el concentrado avícola no superaba los $40.000. Hoy el salario está en $2 millones, el diésel en $11.276 y el concentrado alcanza los $73.000. Producir se ha vuelto insostenible”, señaló el movimiento.