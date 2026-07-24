¡Atención, arrendatarios! Estos contratos de vivienda tendrán aumento en el arriendo desde agosto

Algunos arrendatarios en Colombia deberán pagar un mayor valor por el canon de arrendamiento a partir de agosto de 2026, siempre que sus contratos de vivienda urbana cumplan un año desde la firma o desde el último reajuste.
El incremento está regulado por la Ley 820 de 2003 y tendrá como límite máximo el 5,10 %, correspondiente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La medida aplica en todo el país para los contratos de vivienda urbana que cumplan las condiciones previstas en la norma.