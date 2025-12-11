Estados Unidos compró flota propia de aviones para deportar inmigrantes, según The Washington Post

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) firmó un contrato cercano a los 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 que serán usados en operaciones de deportación de inmigrantes, informó The Washington Post. Conozca: Sabrina Carpenter se fue contra la Casa Blanca por usar su música en un video sobre arrestos de ICE: “Es malvado y repugnante” El diario, que tuvo acceso a documentos y habló con dos fuentes familiarizadas con la transacción, señaló que la compra forma parte del plan del gobierno de Donald Trump para ampliar su capacidad de detención y expulsión desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Con esta adquisición, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contará por primera vez con una flota propia, después de décadas dependiendo de vuelos chárter operados por compañías privadas a través de ICE Air Operations. Puede leer: ¡Histórico! Uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es latino: así están transformando el país De acuerdo con las fuentes citadas por el Post, el dinero proviene de los recursos aprobados por el Congreso dentro de la mega reforma tributaria republicana, que destinó 170.000 millones de dólares para fortalecer la agenda fronteriza del presidente durante cuatro años.

La decisión llega en medio del objetivo declarado por Trump de ejecutar un millón de deportaciones. El zar de la frontera, Tom Homan, ha dicho que ya se han llevado a cabo más de 579.000 remociones, mientras que ICE mantiene detenidos a cerca de 66.000 inmigrantes, una cifra récord. Consultada por el medio estadounidense, la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la nueva flota permitirá “operar de forma más efectiva”, con rutas más eficientes.

Patricia - Tricia - McLaughlin vocera del Department of Homeland Security (DHS). FOTO: Mikaela McGee.

Según la investigación del diario, el contrato fue adjudicado a Daedalus Aviation, una empresa creada en febrero de 2024. Documentos en Virginia identifican a William Allen Walters III como presidente y a Taundria Cappel como directora financiera. Ambos también figuran como ejecutivos de Salus Worldwide Solutions, compañía que tiene otro contrato millonario con DHS relacionado con vuelos de “autodeportación” y que actualmente enfrenta una demanda por supuesta adjudicación irregular. Expertos consultados por el Post están divididos. John Sandweg, exdirector de ICE bajo la administración de Barack Obama, señaló que la compra confirma el poder económico que ha adquirido la agencia, aunque considera que los vuelos chárter seguirían siendo más eficientes. Lea también: Trump prometió suspender “permanentemente” la migración desde países del “tercer mundo” y revisará millones de visados Otro exfuncionario del DHS dijo que gobiernos anteriores descartaron compras similares por los altos costos logísticos de mantener aviones y personal. Datos recopilados por Human Rights First muestran que, entre el 20 de enero y el 31 de octubre, se realizaron 1.701 vuelos de deportación hacia 77 países, un aumento del 79% frente al mismo periodo de 2023. Solo en octubre se rastrearon 199 vuelos, incluyendo los primeros con destino a Marruecos y Sri Lanka. La información de The Washington Post también coincide con un reporte de la agencia EFE, que señala que el anuncio se produce luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestara su interés en que ICE cuente con aviones propios. El mes pasado, The Wall Street Journal reveló que la funcionaria intentó adquirir diez Boeing 737 de Spirit Airlines, operación que finalmente no se concretó.

