El paisa que recorre el mundo al ritmo del canto de las ballenas jorobadas

Para Esteban Duque la obsesión por las ballenas jorobadas ha sido como una “enfermedad” crónica que sufre desde niño, pero al mismo tiempo estos gigantes se convirtieron en la cura para un mal que le estaba quitando el equilibrio mental.
Basta con mirar su estampa para entender en qué medida estos cetáceos de dimensiones prehistóricas le han marcado la existencia: más allá de su cabellera larga, algunas veces cogida en forma de cola, o sus ojos verdosos, llaman la atención las dos aletas que penden de sus orejas, el dije en el cuello o los dos del brazo derecho. Todas son de ballenas jorobadas, más la mantarraya con la clave de sol del brazo izquierdo.
Hoy, a sus 32 años, él ha recorrido muchos mares y pisado más de cien países detrás de los mamíferos más grandes que se conozcan sobre la faz de la Tierra; su lugar en el mundo es donde ellas se encuentren, como si sufriera un embrujo similar al que la mitología le atribuía a las sirenas.